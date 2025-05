Mazón se reúne en el Palau con los proveedores para culpar de los impagos al Gobierno central

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha convocado a los proveedores del Consell a una reunión hoy en el Palau. El objetivo del Consell ... es explicarles la situación económica de la Administración valenciana, colapsada. El Gobierno autonómico atribuye esta falta de fondos a la escasa colaboración del Ejecutivo central a la hora de arrimar el hombro frente al esfuerzo extra necesario para combatir los efectos de la dana.

El Gobierno valenciano solicitará formalmente la incorporación a los asuntos a tratar en la Conferencia de Presidentes del 6 de junio en Barcelona el del desbloqueo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario para que las CCAA puedan atender el exceso de déficit del ejercicio inmediatamente anterior. De hecho, no disponer de esos fondos se encuentra en el origen de los problemas de pago a proveedores y de dificultades para atender los servicios públicos básicos de los que el Gobierno valenciano viene advirtiendo los últimos días.

Entre esos proveedores, ambulancias, suministros de los hospitales, cocina, alimentación, mantenimientos en el ámbito sanitario; suministro de residencias y pago de las plazas públicas a residencias privadas en el ámbito de los servicios sociales, y el transporte escolar en el de la educación. A 31 de diciembre, el agujero de la administración autonómica con sus proveedores superaba los 1.455 millones de euros. De ahí la reunión de este jueves, que ha adelantado Valencia Plaza.

Por parte del Gobierno, su delegada en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha defendido que la reunión de Mazón con los proveedores es «un número» una «performance» que utiliza como «cortina de humo» para señalar el Ejecutivo de Sánchez sin asumir su propia responsabilidad.

«Cuando alguien regala 500 millones, un regalo fiscal para los de siempre, tiene 500 millones menos en la caja y no tiene plan B, y eso perjudica a los proveedores, que realizan importantes servicios a la ciudadanía. Eso es lo que pasa cuando no tienes estrategia ni capacidad de gestión: regalas dinero para tus amigos y te falta para el resto», ha señalado Bernabé.

La delegada del Gobierno admitió que «todo se puede mejorar en cuanto a la financiación. Habrá una conferencia de presidentes,. La capacidad y ganas de diálogo es permanente».

Según Bernabé, Mazón «necesita una cortina de humo y el numerito habitual como el de mañana (en referencia a este jueves) cuando se reúna con los proveedores, que lo que hace es negar su capacidad de gestión, porque hace regalos fiscales sin tener dinero para pagar a los proveedores», en relación a la supresión del Impuesto de Sucesiones, que para los socialistas ha supuesto renunciar a recaudar cerca de 500 millones de euros.

La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, ha indicado que en este momento el departamento de Hacienda está «haciendo todo el esfuerzo presupuestario para no dejar de pagar», pero ha advertido de que esta situación será «un problema inminente en los próximos tiempos».

«Por eso estamos reuniendo a los proveedores, para decirles que esta es la situación, no es que tengamos un problema de pago por un capricho de la Generalitat, sino porque el Gobierno no está cumpliendo como debiera», ha subrayado, ante la reunión que mantendrá Mazón en el Palau de la Generalitat con los proveedores.

No hay «ninguna excusa» por parte del Gobierno para que en «el peor año» para la Comunitat Valenciana no cuenta con el FLA extraordinario. «Que pongan como excusa que no hay Presupuestos Generales del Estado o que no está aprobado el techo de gasto es una excusa de mal pagador», según Camarero, quien ha pedido «no olvidar» que la riada del pasado 29 de octubre «también ha afectado a gran parte» del tejido productivo valenciano: «Las tareas de reconstrucción están suponiendo un descomunal esfuerzo para la Generalitat, un esfuerzo en el que tampoco hemos contado con esa ayuda del Gobierno, que no nos ha dado un euro a fondo perdido».

«Lo ha hecho con los ayuntamientos y no lo ha hecho con la Generalitat, lo hizo en el covid y no lo ha hecho en este momento», criticó Camarero: «Un Gobierno que nos permite endeudarnos, una deuda que van a pagar nuestros hijos».