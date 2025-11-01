Mazón se recluye en Alicante mientras el PP pone en sus manos la decisión de dimitir

'El hombre feliz es aquel que siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar'. Goethe lo escribió hace dos siglos. Sigue siendo cierto ... para monarcas, labradores… y para presidentes de la Generalitat. Carlos Mazón nació en Alicante. Allí viven los suyos, y al sur viaja siempre a finales de semana cuando las cosas iban bien, y cuando van mal. Actualmente, el jefe del Consell vive uno de sus peores momentos al frente del Gobierno valenciano. El funeral de Estado culminó una serie de días durante los cuales aparecieron nuevos detalles sobre la tarde del 29 de octubre que en nada le favorecen, así como la encuesta de GAD3 para ABC y LAS PROVINCIAS en la que se indica que los valencianos creen que su situación es insostenible, lo que incluye mayoritariamente a los votantes del PP. Mazón anunció el jueves que tenía intención de hacer «una reflexión». El PP le invita a que se lo piense rápido. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, apuntó que se trata de «una decisión muy personal que debe tomar él».

«No dejo de pensar en ello», reconoció este jueves cuando se le preguntó por el funeral y la airada reacción de un buen número de víctimas de la dana ante su presencia entre las autoridades que acudieron a la Ciudad de las Artes. Ni deja, ni parece que le vayan a dejar. Ni siquiera la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, en el Senado, con motivo de la comisión de investigación sobre el caso Koldo ha logrado diluir la atención puesta sobre el jefe del Consell, que apenas recibe un apoyo firme por parte del líder nacional de Vox, Santiago Abascal. Lo mejor que se ha podido encontrar por parte de los dirigentes nacionales de su partido es una templada defensa por parte de Miguel Tellado, que durante la noche del jueves señaló en la Cadena Cope.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, señaló que, si bien entiende la «frustración» de las familias de las víctimas de la dana, cree que «no ha llegado el momento» de decidir si el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, será candidato de cara a las próximas elecciones. Muy largo parece que lo fía Tellado.

«Se han hecho cambios en el gobierno. Lo que no ha hecho Carlos Mazón es salir corriendo como han hecho otros y creo que eso le honra y que su única preocupación es la reconstrucción y atender a las víctimas», ha señalado Tellado. Desde el PPCV ya hay voces que admiten que la situación es «insostenible», y se trata de personas muy bien situadas en la jerarquía popular. Algunos de ellos ya admiten en público su equidistancia. El presidente de la Diputación de Valencia, en relación a si seguirá trabajando junto a Mazón, se limitó a señalar el jueves: «Yo no decido».

Mazón se reunió este viernes por la mañana con el equipo directivo de la Conselleria de Innovación. No asomó en su agenda ningún acto público ni siquiera en su tierra, Alicante. El líder del PPCV recibe escaso cariño de los suyos, duras críticas de sus rivales e incluso de la sociedad civil que habitualmente se muestra ajena al día a día de un president de la Generalitat.

«Me decía este amigo, fíjate, si este petardo de señor (Mazón), el día siguiente, consciente de que no estaba donde debía y que no hizo lo que había que hacer, se va y pide disculpas, bueno pues estaríamos ya con otro tipo de cosas, esa actualidad habría quedado un poco contenida», señaló ayer el escritor Luis Mateo Díez, en una rueda de prensa en la Librería Rafael Alberti de Madrid, para presentar su última novela, 'El vigía de las esquinas'. El escritor de León descalificando a Mazón mientras una paisana del escritor, Ester Muñoz, a la sazón portavoz del Grupo Popular en el Congreso, aseguró, al ser preguntada expresamente si Mazón debe dimitir, que esa es una decisión que le corresponde tomar a él.

«No me corresponde a mí decir si el señor Mazón tiene que tomar una decisión o tiene que tomar otra. Me lo va a permitir, yo creo que es una decisión muy personal que tiene que tomar él», ha declarado Muñoz en una entrevista en La Sexta. «El señor Mazón», Carlos para los amigos.

Muñoz describió crudamente la situación y el reparto de papeles: «El partido es quien decide quién es un candidato en unas elecciones. La decisión de dimitir de un cargo público que te han votado los ciudadanos es personal. Y, por lo tanto, es el señor Mazón el que debe decidir su futuro político».

Y mientras, la exconsellera de Interior Salomé Pradas recordó, de repente, que informó al president Mazón de todo lo que acontecía en el Cecopi del 29 de octubre de 2024, incluido el mensaje Es-Alert que no apareció en los móviles hasta las 20.11 horas, pocos minutos antes de que el jefe del Consell apareciese en el Centro de Emergencias de l'Eliana tras su comida y sobremesa con Maribel Vilaplana.

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana reclama a la periodista el tique del parking donde aparcó su vehículo y hasta donde la acompañó Mazón aquella tarde fatídica para todos. También a Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, le han preguntado en su visita a Valencia por la situación política en la Comunitat, y el dirigente financiero ha explirmido a fondo la diplomacia para señalar: «Nos gusta más la estabilidad que la inestabilidad».

Desde Barcelona, el productor Jaume Roures ha anunciado que prepara una película de ficción sobre la gestión de la dana: «Todo el mundo queda retratado». Mientras que en el País Vasco, Javier de Andrés, presidente del PP vasco, ha admitido que es «incómodo» para el PP lo ocurrido con Mazón cuando en las víctimas de la dana le gritaron «asesino», si bien recordó que también hubo «reproches a Sánchez» en esa jornada.

«Ha habido una cierta debilidad a la hora de afrontar la explicación y el relato. En el relato ha habido errores de comunicación indudables, y faltas y lagunas en la explicación», ha opinado el dirigente popular vasco durante una entrevista en Radio Euskadi.

El Gobierno, por su parte, mantiene el tono crítico sin concesiones. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, asegura que «no hay espectáculo que pueda organizar el PP en el Senado» que pueda tapar la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Mientras que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, considera que la «presidencia de la Comunidad del señor Mazón provoca dolor a las víctimas» de la dana, y ese es el «motivo fundamental» por el que el jefe del Consell debe dimitir.

«La duda es si va a dimitir él, si va a ser su partido el que le aparte o si van a ser los valencianos», se preguntó el ministro. Hace 2.500 años, un poeta griego, Esquilo de Eleusis, escribió: «Ni aún permaneciendo sentado junto al fuego de su hogar puede el hombre escapar a la sentencia de su destino».