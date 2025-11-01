Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mazón, en la reunión con miembros de la Generalitat celebrada ayer en Alicante. EFE

Mazón se recluye en Alicante mientras el PP pone en sus manos la decisión de dimitir

«Dejar el cargo es algo muy personal y lo tiene que resolver él», señala Ester Muñoz, la portavoz popular en el Congreso de los Diputados

Burguera

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:36

Comenta

'El hombre feliz es aquel que siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar'. Goethe lo escribió hace dos siglos. Sigue siendo cierto ... para monarcas, labradores… y para presidentes de la Generalitat. Carlos Mazón nació en Alicante. Allí viven los suyos, y al sur viaja siempre a finales de semana cuando las cosas iban bien, y cuando van mal. Actualmente, el jefe del Consell vive uno de sus peores momentos al frente del Gobierno valenciano. El funeral de Estado culminó una serie de días durante los cuales aparecieron nuevos detalles sobre la tarde del 29 de octubre que en nada le favorecen, así como la encuesta de GAD3 para ABC y LAS PROVINCIAS en la que se indica que los valencianos creen que su situación es insostenible, lo que incluye mayoritariamente a los votantes del PP. Mazón anunció el jueves que tenía intención de hacer «una reflexión». El PP le invita a que se lo piense rápido. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, apuntó que se trata de «una decisión muy personal que debe tomar él».

