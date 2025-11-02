Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vicent Mompó y Carlos Mazón. Efe

Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá

El movimiento de sus barones le obliga a una decisión inmediata. Si convoca elecciones, Madrid elegiría al candidato

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

El PP valenciano prepara ya la etapa post Carlos Mazón. La situación crítica del president de la Generalitat, escenificada con los abucheos recibidos en el ... funeral de Estado del pasado miércoles y agravada con el giro que la exconsellera Salomé Pradas parece haber dado a su defensa en la causa judicial de la dana, han derivado en los primeros movimientos para buscar una alternativa al todavía jefe del Consell.

