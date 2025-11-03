Mazón mantiene el escaño de diputado por lo que sigue siendo aforado

Carlos Mazón ha presentado este lunes su dimisión como president de la Generalitat. El escrito de la renuncia lo ha firmado a las 14. ... 51, y se ha presenatdo en el registro de Les Corts a las 15.24. Mazón sigue de presidente en funciones y este martes presidirá el pleno.

¿Y diputado? La renuncia como president de la Generalitat no implica la renuncia al escaño. Todo lo contrario. Mazón no renuncia a su condición de parlamentario en Les Corts, de modo que, al menos por el momento, se mantiene como diputado autonómico del grupo popular.

Mantener el escaño tiene una clave que no se le escapa a nadie. Los diputados autonómicos disfrutan de la condición de aforados ante los tribunales de Justicia, un privilegio que otorga un fuero especial, es decir, un órgano judicial distinto y generalmente superior al ordinario, para juzgar a ciertas personas por su cargo. Esto significa que, en caso de ser imputados, los diputados autonómicos no son juzgados por los tribunales comunes, sino por tribunales superiores.

La decisión no es casual. La jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana viene señalando en sus autos la responsabilidad de la administración autonómica en la gestión polític de la dana. Responsabilidad que, hasta el momento, ha personalizado en los dos únicos imputados, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso. Pero que ha dejado entrever que podría ampliar a más responsables. Y en particular al propio Mazón, al que la jueza ha ofrecido en repetidas ocasiones la oportunidad de declarar en calidad acompañado de su abogado.

La propia jueza, este lunes en la declaración de Maribel Vilaplana, ha dejado entrever que la responsabilidad de que la periodista que comió con el president tuviera que declarar en el juzgado de Catarroja era precisamente de Mazón. Los pronunciamientos de la jueza dejan entrever que su voluntad es imputar al aún líder del PP. Pero al retener el aforamiento, Mazón se blinda ante esa posibilidad.