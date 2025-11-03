Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Mazón, este lunes.

Mazón mantiene el escaño de diputado por lo que sigue siendo aforado

El dirigente popular se blinda así ante la posibilidad de que la jueza de Catarroja pudiera imputarle en la causa de la dana

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:54

Comenta

Carlos Mazón ha presentado este lunes su dimisión como president de la Generalitat. El escrito de la renuncia lo ha firmado a las 14. ... 51, y se ha presenatdo en el registro de Les Corts a las 15.24. Mazón sigue de presidente en funciones y este martes presidirá el pleno.

