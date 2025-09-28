Mazón intenta tomar la iniciativa y salir del bucle de la dana

La diferencia entre la fuerza centrípeta y centrífuga es exactamente la misma diferencia que impera en la actitud política de la izquierda y el Consell ... en relación a la dana. La fuerza centrípeta es la que provoca que la Luna gire alrededor de la Tierra sin parar, y la que la arrastra hacia el centro en un movimiento circular. La centrífuga es esa potencia que impulsa al objeto a salir disparado después del giro, como el aire del ventilador. En la política valenciana, la izquierda intenta que el 29 de octubre sea un centro de gravedad permanente y centrípeto, alrededor del cual orbite el debate. Mazón está en la cúspide de las fuerzas del centro derecha valenciano que intentan salir de ese círculo y pasar a la página de la reconstrucción.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se presentó el martes en el debate de política general que se celebró en Les Corts con un bloque de folios propio del material del estudio de una oposición. Hojas y hojas que leyó a lo largo de cinco horas completas. Unos 300 minutos, de los cuales una quinta parte, los reservó para la dana y sus consecuencias. Esa parte de su intervención parlamentaria la desarrolló con los escaños de la oposición vacíos, precisamente por esa fuerza centrípeta que la oposición ejerce para que el jefe del Consell no pueda salirse de una órbita que le mortifica.

Tanto la actitud de unos y otros como los hechos protagonizados el martes por unos y otros reflejan esa batalla entre dos fuerzas, la centrípeta y la centrífuga. La izquierda clama por el 29 de octubre y Mazón lo hace a favor de la reconstrucción posterior.

«Hasta que no se vaya no podremos pasar página», recalcó el síndic del PSPV, José Muñoz, respecto a Mazón y la dana, un reproche que fue expresado a la inversa por parte del propio presidente de la Generalitat, quien lamentó que la izquierda no quiere «oír hablar de la reconstrucción, ni siquiera utilizan esa palabra».

Paradójicamente, los socialistas consideran que el jefe del Consell está «atrapado en El Ventorro». Sin embargo, Mazón esquiva en público todo lo que puede las preguntas y el debate sobre aquella dramática tarde, frente a las reiteradas peticiones de explicaciones de la oposición sobre qué hizo, cuándo y dónde estaba, por qué no llegó antes al Cecopi, a quién llamó antes de llegar y para qué…

Nuevos frentes

La acción de fiscalización de la izquierda está concentrada en el 29 de octubre, con variantes en cuanto a los protagonistas: el propio Mazón, principalmente. De manera ocasional se van abriendo otros frentes, pero siempre en relación a esa misma tarde. Por ejemplo, actualmente, en dirección a la vicepresidenta Susana Camarero. De manera recurrente, hacia la cesada Salomé Pradas, exconsellera de Emergencias.

Los síndic del PSPV y el de Compromís, Joan Baldoví, mantuvieron el martilleo sobre la figura del presidente, al que se le preguntó de nuevo: «¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Por qué no dimites?». El repertorio de preguntas de Baldoví no es muy amplio, tan cierto como que las respuestas tampoco abundan más allá del compromiso en liderar la reconstrucción.

Mañana habrán pasado 11 meses desde la dana. La oposición mantiene las preguntas en el aire, convertido en una corriente circular alrededor del jefe del Consell, que ha vuelto de las vacaciones estivales con una evidente actitud de superar esas preguntas y aquella fatídica tarde.

Las anclas

El modo de falcarse la oposición en torno a ese 29 de octubre, la actitud reivindicativa de las asociaciones de víctimas más críticas con la gestión del Consell, y los autos de la juez de Catarroja son tres elementos que ejercen de ancla para el Gobierno valenciano, con su presidente a la cabeza.

Las cinco horas de discurso de Mazón son un claro ejemplo de ese modo en que el presidente ha decidido apostar por un relato propio y barroco con el fin de recuperar la iniciativa política a través de intensificar la acción del Ejecutivo valenciano. El dirigente popular tiene intención de agitar el tablero después de once meses en el que todas las piezas han permanecido subordinadas en gran medida a la devastación del 29 de octubre.

De ahí que el jefe del Consell apelase en Les Corts a la oposición a hablar de la reconstrucción, a «confrontar modelos». Sin embargo, desde la izquierda rechazan entrar a discutir sobre el día después de la dana por considerar que la actuación de Mazón durante la fatídica tarde le deslegitima hasta el punto de considerar imposible «normalizar» el debate político con el jefe del Consell, según el síndic socialista.

En esa pugna por escapar del poder gravitatorio de la tarde en que se desencadenó la dana y la gestión del Consell, Mazón no tuvo inconveniente en reconocer, cerca de dos meses antes de ponerla en marcha, que va a acometer una renovación en el Gobierno valenciano aprovechando la salida de Gan Pampols.

En este asunto de la renovación anunciada con anticipación y ejecutada en diferido, el mal menor para Presidencia es la posible incertidumbre que los cambios de consellers puede provocar en los actuales titulares de los departamentos del Gobierno valenciano.

Una motivación similar parece asomarse detrás de algunos de los anuncios realizados por el presidente de la Generalitat durante el debate de política general. En Les Corts, Mazón aseguró que impulsará una bateria legislativa insospechada en la primera parte de su mandato.

Batería legislativa

El dirigente popular anunció la puesta en marcha de, al menos, siete leyes: Ley de Señas de Identidad Valenciana, Ley de la Ciencia de la Comunitat Valenciana, una nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión, la Ley del Suelo (sustituye a la LOTUP), la Ley Forestal, la Ley de Agentes Medioambientales adaptada a las necesidades actuales, el blindaje legislativo de la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, así como la tramitación de un segundo decreto-ley de Simplificación Administrativa, un nuevo decreto de regulación de la caza y la creación de un Reglamento de la nueva Oficina Valenciana de Inversiones. Nuevas leyes. Y no solo eso. También se informó de la ingente modificación de la legislación anterior implementada por el Botánico, lo que siempre implica la introducción de nuevos factores en el debate político que, además, se registrará en el entorno de Les Corts. Durante la primera mitad de la legislatura, la sede del Poder Legislativo ha mostrado un perfil muy discreto, por lo que el foco siempre ha estado en la actividad que emana del Palau de la Generalitat.

Invita a pensar en una motivación similar, la de incrementar los temas de debate, cuando Mazón anunció esta semana en Les Corts su intención de modificar el Estatut para así poder realizar una profunda renovación de la Acadèmia Valenciana de la Llèngua.

Los populares pretenden, entre otras cosas, cambiarle el nombre a la institución estatutaria que ejerce de entidad normativa del valenciano. Para ello se necesitaría una mayoría cualificada de tres quintos, una cuenta de escaños inalcanzable en la actual situación política, con la izquierda pidiendo explicaciones del 29 de octubre y la derecha queriendo convertir la AVL en la Acadèmia de la Llèngua Valenciana. La presidenta de la institución, Verònica Cantó, alineada a esa resistencia a cambiar de tercio que pretende Mazón, tildó al día siguiente la propuesta de 'fum de canyot', humo y poco más.

Al presidente de la Generalitat le cuesta encontrar quien le devuelva la frase en el diálogo político que el jefe del Consell busca desarrollar. Es el caso, por ejemplo, de la potenciación del Plan de Salud Mental, que también anunció en Les Corts. El Consell pretende incorporar al plano de la reconstrucción el refuerzo de la atención a la salud mental en las zonas afectadas. Sin embargo, en el propio parlamento, pocos minutos después de lanzar la idea, ya recibió el reproche de las asociaciones de víctimas que habían acudido a presenciar el debate invitadas por el PSPV, por considerar que es un plan que «llega tarde». A pesar de ello, Mazón buscará un modo de encontrar un altavoz para implementar su propuesta. Es el único modo que tiene el presidente de pasar página e intentar escapar de la fuerza centrípeta que le empuja a continuar girando alrededor de la dana.