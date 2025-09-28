Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mazón intenta tomar la iniciativa y salir del bucle de la dana

El presidente de la Generalitat busca pasar página mientras la izquierda se aferra a la actuación del jefe del Consell la tarde del 29 de octubre

Burguera

Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:03

La diferencia entre la fuerza centrípeta y centrífuga es exactamente la misma diferencia que impera en la actitud política de la izquierda y el Consell ... en relación a la dana. La fuerza centrípeta es la que provoca que la Luna gire alrededor de la Tierra sin parar, y la que la arrastra hacia el centro en un movimiento circular. La centrífuga es esa potencia que impulsa al objeto a salir disparado después del giro, como el aire del ventilador. En la política valenciana, la izquierda intenta que el 29 de octubre sea un centro de gravedad permanente y centrípeto, alrededor del cual orbite el debate. Mazón está en la cúspide de las fuerzas del centro derecha valenciano que intentan salir de ese círculo y pasar a la página de la reconstrucción.

