Mazón: «El Gobierno no tiene presupuesto y no ayuda a la reconstrucción tras la dana. Es una pena»

El presidente de la Generalitat no ha sido muy original respecto al resto de barones populares. Carlos Mazón no ha salido nada contento de la ... Conferencia de Presidentes. El jefe del Consell acudió a Barcelona reclamando una ayuda al Gobierno central que considera necesaria para la reconstrucción tras la dana. Para Mazón, el presidente Pedro Sánchez no dispone de la mayoría en el Congreso que le permita aprobar unos Presupuestos Generales del Estado.

«Vivimos una situación excepcional. Con la peor financiación, liquidez, inversión y ayuda del Gobierno. En esas circunstancias, tenemos que hacer frente al mayor desafío de nuestra historia; y mientras, el Gobierno arrastra los pies. Somos los que vivimos la situación más inédita y nuestra urgencia de elecciones, decisiones e inversiones es absoluta», asegura Mazón.

El jefe del Consell saludó al presidente Sánchez al inicio de la reunión durante el encuentro protocolario en el que el Rey inauguró el encuentro. Mazón intercambió opiniones con la extremeña Guardiola, con el murciano López Frías, o con el catalán Illa. El sentido institucional se mantuvo a pesar del enfrentamiento evidente con el Gobierno central, que quedó perfectamente reflejado en la intervención que el presidente de la Generalita realizó tras la reunión, que se prolongó a lo largo de seis horas.

«Estamos en el momento en que necesitamos más ayuda, comprension, acuerdo, inversión y equidad por parte del Gobierno con el pueblo valenciano. Es una pena que en ese momento, toca hablar de lo urgente antes que de lo importante», ha indicado Mazón.

Para el presidente de la Generalitat, «no puede ser que estemos sin liquidez, sin fondo de compensación, que no se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera... y no puede ser que de manera paralela no haya una comisión mixta para la reconstrucción».

«Necesitamos Presupuestos Generales del Estado para la reconstrucción y esta mayoría (que sostiene el Gobierno central) no es capaz de aprobar las inversiones y las ayudas que necesitamos, ni aportar la estabilidad que necesitamos. Y esa es la principal razón por la cual necesitamos una nueva mayoría», indica Mazón.

El jefe del Consell ha puesto en contraste la situación del Gobierno de España con la del Consell: «En la Comunitat sí tenemos presupuestos, estabilidad y un instrumetno básico para la reconstrucción. El Gobierno no puede articular esa mayoría y por eso queremos elecciones generales.

Para el presidente de la Generalitat, «es urgente que se apruebe el fondo de nivelación, las ayudas... y no se nos responde. Falta volutnad de coordinarse, de reunirse. El presidente Sánchez viene a Valencia y no quiere sentarse a coordinarse con el Consell. El comisionado del Gobierno (José María Ángel) no acepta reunirse. Hemos tenido que montar una comisión con ayuntamientos, diputación y el Gobierno no quiere venir...»