Mazón, frente al desembarco de ministros antes del aniversario de la dana: «Que dejen de mentir»

Diana Morant, dos ministros (Bustinduy y Torres) y una vicepresidenta comparecen este viernes en Valencia, la zona dana y sus inmediaciones en la víspera ... de una de las manifestaciones que mensualmente piden la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, y pocos días antes de que se alcance el aniversario de la riada. Como no es casual esta afluencia ministerial justo en fechas significativas en relación con la devastación del pasado 29 de octubre, los medios de comunicación han preguntado al jefe del Consell por su valoración de este desembarco del Gobierno central. Mazón no tiene buena opinión sobre la avalancha ministerial, un sentimiento que parece recíproco por parte de los miembros del gabinete presidido por Pedro Sánchez.

«Veo que hay mucho desembarco de ministros en Valencia. Estamos a punto de cumplir un año de la peor tragedia y la peor desgracia que ha sufrido la comunidad valenciana. Yo le quiero decir al gobierno de España que deje de mentir, que deje de arrastrar los pies, que deje de engañar y que empiece a cumplir», ha señalado Mazón desde Alicante.

El jefe del Consell ha censurado las declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha defendido que el Ejecutivo «ya» ha dado «8.000 millones de euros» a las víctimas. A ello, Mazón ha contestado que «no son ni 8.000 ni 6.000 y van bailando las cifras por vergüenza torera», ha señalado sobre el dinero transferido en concepto de ayudas por parte del Ejecutivo a los damnificados, e

«Tenemos una ministra valenciana que dice que han transferido 8.000 millones cuando su propio gobierno reconoce 6.000 al día siguiente y cuando realmente se apropian del Consorcio de Seguros, que además funciona fatal, y no han hecho más que ingresar mil millones de euros, teniendo 14 veces más presupuesto que la Generalitat Valenciana», ha apuntado el president.

Según Mazón, «los afectados de la dana siguen pagando impuestos por las ayudas que les da el Gobierno». «Están haciendo más negocio de ingresos por IVA en las ayudas de los coches que las propias ayudas que dan», ha reprochado el president, que tambien ha criticado la visita de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para presentar un plan de actuaciones «para la recuperación y mejora de la resiliencia» de l'Albufera, con una inversión de 56,3 millones de euros.

Albufera

«Mientras la Generalitat en l'Albufera ya ha invertido cien millones, resulta que ahora solamente nos conceden para la regeneración de l'Albufera la mitad de las medidas que habíamos reclamado, por un importe de 50 o 56 millones de euros; la mitad de lo que la Generalitat, con 14 veces menos presupuesto, está cumpliendo con l'Albufera. Y así sucesivamente», ha lamentado el jefe del Consell.

Desde la distancia, Mazón le ha lanzado un mensaje al Gobierno central: «Yo le quiero decir que deje de mentir, que deje de arrastrar los pies, que deje de engañar y que empiece a cumplir, porque un año después los afectados de la dana siguen pagando intereses por los créditos que a cuentagotas les da el Gobierno y eso es inmoral».