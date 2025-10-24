Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Adiós a los maceteros de Ribó: así será el mobiliario de la plaza del Ayuntamiento y de la calle Colón de Valencia
Mazón hace declaraciones este viernes en Alicante. EFE

Mazón, frente al desembarco de ministros antes del aniversario de la dana: «Que dejen de mentir»

El president de la Generalitat reitera su acusación al Gobierno de «arrastrar los pies y cobrar impuestos» en todo lo relativo con la reconstrucción tras la riada

Burguera

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:44

Comenta

Diana Morant, dos ministros (Bustinduy y Torres) y una vicepresidenta comparecen este viernes en Valencia, la zona dana y sus inmediaciones en la víspera ... de una de las manifestaciones que mensualmente piden la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, y pocos días antes de que se alcance el aniversario de la riada. Como no es casual esta afluencia ministerial justo en fechas significativas en relación con la devastación del pasado 29 de octubre, los medios de comunicación han preguntado al jefe del Consell por su valoración de este desembarco del Gobierno central. Mazón no tiene buena opinión sobre la avalancha ministerial, un sentimiento que parece recíproco por parte de los miembros del gabinete presidido por Pedro Sánchez.

