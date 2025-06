El Consell, sobre si Mazón irá a la Conferencia de Presidentes: «La pelota está en el tejado de Sánchez»

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha instado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a incluir en el orden del ... día de la Conferencia de Presidentes de este viernes los asuntos que proponen las CCAA presididas por el PP, entre los que figura la reforma del sistema de financiación autonómica. Camarero no ha querido concretar si el presidente valenciano, Carlos Mazón, acudirá a Barcelona para esa reunión si el dirigente socialista no acepta incluir esos asuntos, pese a que así le obliga el reglamento de la Conferencia de Presidentes. «La pelota está en el tejado de Sánchez», ha remarcado.

Camarero, preguntada de forma directa por la posibilidad de que los presidentes autonómicos del PP no acudan el viernes a esa cumbre, ha recordado que lo ocurrido en la reunión preparatoria de la semana pasada fue «insólito». La vicepresidenta ha recordado que los consejeros de presidencia de las CCAA presididas por el PP presentaron una propuesta de orden del día «que ampliaba los únicos dos puntos planteados por el Gobierno, que eran vivienda y educación».

La portavoz del Consell ha señalado que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres «intentó sesgar la petición, no aceptar los puntos que pedíamos, y no cumplir con lo que dice el reglamento de la Conferencia de Presidentes». Camarero ha explicado que este lunes las CCAA volvieron a remitir su propuesta de orden del día «que no es un capricho, que lo hacemos porque lo contempla el reglamento de la conferencia de presidentes, de modo que la mayoría queremos que se trate los asuntos importantes para los ciudadanos».

La vicepresidenta del Consell se ha preguntado por los motivos por los que el Gobierno «quiere hurtar la posibilidad de hablar de las necesidades reales de los valencianos, por qué no quiere hablar de la financiación, del apagón de hace unas semanas, de los problemas en las comunicaciones, del caos en el transporte ferroviario, del déficit de sanitarios o de la situación de la Justicia».

La portavoz del Consell ha lamentado que el presidente del Gobierno pretenda «hurtar este debate» y ha insistido que acudir o no a esta Conferencia de Presidentes «no es un capricho. Claro que queremos ir, pero no para hacernos una foto con Sánchez, sino para hablar de lo que de verdad importa a los españoles y a los valencianos».

¿Y si no acepta ese orden del día? Camarero ha insistido que en ese caso el presidente del Gobierno estará incumpliendo el reglamento de la Conferencia de Presidentes, que prevé que una mayoría de CCAA pueden proponer asuntos a debatir en esa reunión. «Y tendrá que dar explicaciones. La pelota está en el tejado de Sánchez. Si quiere una Conferencia de Presidentes que asuma los temas que hemos planteado la mayoría de CCAA. Si no, será un paripé».

Preguntada de forma específica si el president Mazón acudirá si no se acepta el orden del día, Camarero ha insistido en que a día de hoy «no hay orden del día. El que tiene que decidir si los presidentes van a o no es Sánchez, que es el que tiene que decidir qué orden del día hay. Para eso tiene que cumplir el reglamento. Nosotros no vetamos asuntos, sino que decimos cuáles son los de interés general. Que se vean esos y todos. El orden del día lo determina el gobierno, que ha de cumplir con el reglamento», ha zanjado.