Carlos Mazón comparece este lunes para aclarar su futuro. EFE/Ana Escobar

Mazón comparece hoy con su dimisión y el futuro electoral sobre la mesa

La idea de Génova era convocar los comicios pero la crisis abierta invita a un periodo de transición con Pérez Llorca

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:48

Comenta

El día que todo explotó en el PP valenciano fue de una calma tensa irrespirable. A la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, toda esta ... crisis -inesperada, según algunos- le pilló de regreso de su viaje a Nueva York. Como si no fuera suficiente el jet lag. Vicent Mompó, otro de los protagonistas del fin de semana, el supuesto candidato de futuro para el PP valenciano, disfrutaba con la familia de un torneo de fútbol. Juanfran Pérez Llorca, el síndic del PP y aspirante a presidente interino, parecía mantener la calma en medio de la tormenta.

