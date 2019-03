Mata señala que Puig decidió gracias a la «tibieza» de Podemos El síndic del PSPV, Manolo Mata. / juanjo monzó El socialista desvela que el presidente «jamás» habría adelantado elecciones si los podemistas y EU las hubieran rechazado BURGUERA VALENCIA. Miércoles, 6 marzo 2019, 00:23

En la que puede ser su última comparecencia como síndico del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, vicesecretario del partido socialista valenciano, hizo un regalo envenenado. Ofreció un reconocimiento a Podemos que los morados hubieran preferido evitar, y señaló una de las claves que explican el porqué la posición crítica de Compromís no supuso un impedimento para que el presidente Ximo Puig decidiese adelantar las elecciones autonómicas. Mata les condecoró, les impuso una medalla que brilla como un puñal político.

A pesar de que en ocasiones Mata se 'calienta' y hace declaraciones que van más allá de lo políticamente correcto, el dirigente socialista apareció ayer tras la Junta de Síndics de Les Corts con un talante medido. El vicesecretario del PSPV admitió a los periodistas que lo que podía contar quizá no era lo que más podía interesar a los medios y que lo que a la prensa le podía interesar él no lo podía contar. Sin embargo, sí quiso hacer un homenaje a los podemistas, partido al cual ha tratado con severidad durante toda la legislatura. El portavoz del PSPV en Les Corts desdramatizó el rechazo de Compromís al adelanto de las elecciones autonómicas decretado por Puig. Consideró que el enfado de los nacionalistas «también pasará», y en relación a Podemos indicó que Puig «jamás hubiera tomado la decisión (de avanzar los comicios) con la hostilidad de IU y Podemos». «Una vez constatado que no había hostilidad contra la decisión, sino que había una cierta tibieza propositiva, dos de las tres patas del Botánic tomaron la decisión», desveló, y cree que ha sido «bueno» es posicionamiento de los podemistas.

Tras asegurar que es «dueño» de sus silencios, el vicesecretario del PSPV relató que él mismo estuvo en las conversaciones mantenidas con Podemos, el pasado viernes a las 16 horas, en la que participaron Antonio Estañ, síndic podemista y secretario general del partido en la Comunitat, Rubén Martínez Dalmau, candidato de los morados a la Generalitat. En esa reunión, según el dirigente socialista, la formación podemista manifestó su «comprensión» ante la gravedad y complejidad de esta decisión y su «interés» por que se sigan desarrollando las políticas del Botánico en el futuro.

«Dos de las tres patas del Botànic tomaron la decisión», afirma Mata sobre Podemos y el PSPV

Aunque Mata admitió que «la escenificación fue la que fue», en relación a la división del criterio del Consell entre socialistas y Compromís, el socialista destacó que ha sido esta, solo esta, la decisión en la que no ha habido acuerdo en cuatro años. Además, Mata incidió que hoy está «el mismo Botánico que ayer» y tiene el mismo presupuesto que seguir ejecutando hasta que haya un nuevo Consell.

Los elogios al modo en que los podemistas han ejercido la oposición y su posición no negativa al adelanto disgustó a los dirigentes de la formación morada en la Comunitat, que en redes aseguraron que estaban en desacuerdo con la situación.