Mata, en contra de la prisión provisional de los independentistas y de Zaplana

El portavoz del PSPV sale en defensa de Morera, ve excesiva la decisión de encarcelar a alguien sin juicio y considera que debería revisarse F. R. VALENCIA. Viernes, 7 septiembre 2018, 01:06

La proposición no de ley presentada por el grupo del PP en Les Corts destinada a reprobar al presidente del Parlamento valenciano, Enric Morera, por apoyar la excarcelación de los políticos independentistas catalanes que alentaron la secesión del territorio catalán de España, ha unido a las formaciones firmantes del pacto del Botànic en contra de la propuesta firmada por la síndica popular, Isabel Bonig.

Compromís -la coalición de Morera-, Podemos y el PSPV mostraron ayer su negativa a la reprobación de la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana, mientras que Ciudadanos posiblemente vote a favor de la proposición del PP que se abordará en el primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones, aseguró María José Català, portavoz adjunta popular.

El síndico del PSPV, Manolo Mata, aludió a la Constitución para defender que Enric Morera tiene garantizado el derecho a la libertad de expresión. «La Constitución llena la boca a mucha gente que creo que no la ha leído», criticó. «Tenemos una carta constitucional que garantiza la libertad de expresión por encima de todo, la disensión de las resoluciones judiciales y a mí me parece que la opinión de Morera fue opinión que ejerce en su libertad de expresión», dijo.

El síndico socialista volvió a ponerse la toga por un instante para afirmar que en su opinión, «al igual que la de muchos juristas y teóricos, incluso de la derecha», la prisión provisional «es excesiva» tanto en el caso referido a los exconsellers catalanes que impulsaron el proceso independentista «como en el del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana». También reclamó que los tribunales deberían «revisar esa decisión» porque es «una medida durísima».

Mata definió la prisión provisional como «algo absolutamente excepcional» que se aplica para evitar la destrucción de pruebas, el riesgo de fuga y la reiteración en la comisión del delito. Concluyó que no hay riesgo de que se puedan destruir pruebas ni de fuga ni de reiteración.

No es la primera ocasión en la que un miembro destacado del pacto del Botànic defiende la excarcelación de Zaplana. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, aludió al estado de salud del expresidente el 3 de agosto para señalar que ni él ni ningún enfermo debería estar en prisión.

Fran Ferri, portavoz de Compromís, directamente cargó contra la líder del PP a la que llamó «Isabel Bonig Torquemada» por «perseguir opiniones que no le gustan» y deslizó que a quien tenía que reprobar la Cámara es a la portavoz popular, aunque descartó promover la iniciativa. Indicó que ser presidente de Les Corts no limita la libertad de expresión de Morera. Por su parte, el síndico de Podemos, Antonio Estañ, dijo que no apoyarán la reprobación de Morera y que el PP «podría dedicarse a hacer algo útil».

María José Català, del PP, destacó que «la política y la ideología no están por encima de la legalidad y el presidente de Les Corts, Enric Morera, tiene unas obligaciones y no puede poner en duda el Estado de Derecho». Destacó que Morera puede decir lo que quiera como persona, pero como presidente de Les Corts «no puede hacer declaraciones que dejen entrever que los jueces prevarican por hacer cumplir la Constitución».

Sobre las declaraciones de Mata, Català afirmó que le da la sensación de que «la ideología y el seguidismo de estas críticas de los socialistas a nuestra iniciativa están por encima del sentido común».

Quienes son más proclives a respaldar al PP con la reprobación a Morera es Ciudadanos. La portavoz, Mari Carmen Sánchez, aseguró que están pensándose si la respaldan porque les parece preocupante «e indigna» que la segunda autoridad de la Comunitat muestre esa opinión y «no es la primera vez que expresa su apoyo a los líderes del independentismo catalán y no rectifica, sino que reincide». De las declaraciones realizadas por el síndico socialista, Sánchez indicó que «tendrá que dar explicaciones a su partido».