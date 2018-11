Mata evita explicar si optará por listas europeas El nombre del síndic del PSPV suena para sustituir a Inmaculada Rodríguez-Piñero como la cuota valenciana en la candidatura a Bruselas B. F. Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:43

Valencia. El nombre de Manolo Mata, actualmente síndic del PSPV en Les Corts, suena en el grupo parlamentario socialista para incluirse como la cuota del partido valenciano en las listas europeas del PSOE. El portavoz de los socialistas y vicesecretario de la formación con sede en la avenida del Oeste evitó ayer pronunciarse sobre si su próximo destino será Bruselas en calidad de europarlamentario.

Mata, tras la Junta de Síndics, aseguró que su presencia en las listas europeas no es un tema que ahora le preocupe ni que esté estudiando. No obstante, fuentes socialistas confirmaron que el nombre del portavoz del PSPV en Les Corts sí suena entre los socialistas como posible relevo de Inmaculada Rodríguez-Piñero, actualmente eurodiputada y que fue parlamentaria en el Congreso tras las elecciones generales de 2008 por la circunscripción de Valencia. El portavoz del PSPV se resistió a explicar si en el partido se ha barajado esa posibilidad, si bien es cierto que hay conversaciones para que la cuota del PSPV, actualmente Rodríguez-Piñero, sea ocupada por otra persona que podría ser Mata. El síndic admitió que sería un destino atrayente, pero aseguró que se trata de una situación que no «medita». La presencia de Mata en las listas de 2019 tiene difícil acomodo. Se especuló con que fuese el candidato a la alcaldía de Valencia, opción descartada a favor de Sandra Gómez. A la vez que las municipales y autonómicas, en mayo del próximo año se celebrarán los comicios europeos. Parece muy improbable que Mata continúe como portavoz del PSPV en Les Corts. De continuar como diputado autonómico, sería en una circunstancia que le permitiese volver a la abogacía. Mata ya estuvo destinado en Bruselas hace dos décadas.