Mata afea a Oltra y Podemos que abran el debate de la futura presidencia

En el PSPV ha caído como una bomba las especulaciones abiertas por el principal candidato a ser cabeza de lista autonómica de Podemos en la Comunitat, Rubén Martínez Dalmau, sobre la hipotética presidencia de un futuro Consell a partir de 2019, un liderazgo de una reedición del Pacto del Botánico que no recaiga en el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sino en la líder de Compromís, Mónica Oltra.

El exsecretario de Organización del PSPV, Alfred Boix, pedía ayer explicaciones sobre el tema a la vicepresidenta Mónica Oltra durante un debate en Les Corts. Mientras el resto de los diputados del hemiciclo hablaban sobre derechos humanos en Arabia Saudí, el exnúmero dos del PSPV, junto al actual vicesecretario del partido y portavoz en Les Corts de los socialistas, Manolo Mata, intercambiaban impresiones con la líder de Compromís, que minutos antes había advertido en los pasillos de la Cámara que la posibilidad puesta sobre la mesa por el aspirante podemista es «lícita», «legítima», y recordó que entra dentro de los márgenes de una democracia parlamentaria donde la lista más votada no es la única baza a contemplar. La suma de diputados de Podemos y Compromís, si es superior a la que registre en solitario el PSPV permitiría contemplar ese relevo al frente del Palau de la Generalitat.

Mata, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de Les Corts, se mostró claramente molesto con Compromís y Podemos por el modo en que se a abierto un debate en el que el presidente de la Generalitat no quiso entrar ayer.

El PSPV advierte de que sólo apoyará a quien logre más votos, al margen de la suma de diputados

Ximo Puig aseguró que no va a entrar en los meses que quedan hasta las elecciones en debates de «política-ficción», si bien señaló que qienes deciden son los ciudadanos con sus votos. Puig consideró lógico y oportuno que cada grupo político diga lo que piensa y vaya tomando posiciones pero el actual Gobierno está en su «partido a partido».

Por su parte, el secretario general de Podemos en la Comunitat y portavoz en Les Corts, Antonio Estañ, afirmó no comprender la reacción del PSPV a las palabras de Martínez Dalmau y advirtió de que replicar con «escenarios distintos» (al Botánico, a través de un hipotético pacto PSPV con Ciudadanos) por «la amenaza de poder perder el sillón de la Presidencia nos parece irresponsable y dice mucho de la postura del PSPV».

El portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, calificó ayer de «error» que se haya abierto la puerta a que no sea la lista del Botànic más votada (de la izquierda) la que ostente la Presidencia de la Generalitat en una futura reedición del pacto, y que también la vicepresidenta, Mónica Oltra, se haya pronunciado al respecto. «Estamos gobernando de maravilla, lo que no podemos hacernos en estos meses es mordernos en la yugular perjudicando al Botànic», recalcó Mata, para a continuación advertir de que el PSPV no admitirá quedarse sin la jefatura del Consell si vuelve a ser el partido más votado de los que configuran el pacto del Botánico, que los socialistas valencianos no apoyarían otra opción.

El también vicesecretario general del PSPV ironizó con que «la precandidata Mónica ha hablado de declaraciones del precandidato Dalmau» y señaló que lo que quieren los socialistas es que «el candidato Ximo Puig sea presidente». .

«Es un error entrar en eso por parte del precandidato Dalmau porque puede también condicionar su candidatura para bien o para mal, porque denota un desconocimiento de lo que pasa aquí. Estaría bien que pasara una mañana por Corts y viera el clima de trabajo y de coordinación entre los grupos del Botánico», indicó Mata, para quien «si un partido se presenta a las elecciones diciendo que va a ser el tercer partido de un hipotético gobierno de cambio y que estaría dispuesto a votar a otro partido que no fuera el más votado, eso le conduce a la irrelevancia. Si la gente tiene que elegir a un candidato a la Generalitat lo normal es que elija a quien tiene más posibilidades de salir, no a otro».