Marzà optará a encabezar la lista de Compromís por Castellón EFE Miércoles, 30 enero 2019, 00:40

VAlencia. El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, se presentará a las primarias de Compromís para encabezar la candidatura de la coalición por Castellón en las próximas elecciones autonómicas «por responsabilidad, cohesión y trabajo». Así lo anunció ayer Marzà, quien avanzó también que formará equipo con la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Mònica Àlvaro, según informaron fuentes de la coalición en un comunicado.

Ambos anunciaron su decisión en Vila-real, arropados por representantes de la coalición, como el portavoz en Les Corts, Fran Ferri, o la diputada nacional Marta Sorlí, así como de destacadas caras del municipalismo de Compromís. «Por responsabilidad, cohesión y trabajo, porque hemos hecho mucho y queda mucho por hacer, os anuncio que me presento a encabezar la lista de Les Corts por Castellón, y lo quiero hacer formando equipo con Mònica Àlvaro, porque no se me ocurre mejor compañera para seguir trabajando sin descanso», incidió Marzà.

Àlvaro, por su parte, manifestó que en esta candidatura unen «la gestión del Consell y la práctica parlamentaria para defender las necesidades de la ciudadanía de nuestros pueblos y comarcas para continuar la próxima legislatura la ingente labor realizada desde los municipios». Marzà destacó que en 2015, las primarias «abiertas y democráticas», ofrecieron a Compromís «una lista potentísima a Les Corts. Una lista coral, diversa y con una capacidad de trabajo incuestionable», y eso es lo que, según ha dicho, han hecho estos cuatro años. Marzà dejó claro que cree que Compromís «no sólo tiene como reto seguir en el Consell, sino liderar una nueva mayoría de izquierdas para hacer más y mejor», y destacó que las elecciones del 26 de mayo son «absolutamente decisivas» para la Comunitat Valenciana.