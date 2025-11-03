Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
Maribel, a su llegada al juzgado, escoltada por la Guardia Civil.

Maribel, a su llegada al juzgado, escoltada por la Guardia Civil. EFE

Maribel Vilaplana responde a la jueza sobre el ticket del parking y acepta colaborar

La periodista admite que no lo tiene en su poder y se muestra dispuesta a buscar el pago en su banco

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:16

Comenta

Maribel Vilaplana ha sido interrogada por la jueza que instruye la causa de la dana precisamente el día que Carlos Mazón ha presentado su dimisión ... como Presidente de la Generalitat Valenciana. La periodista que comió con él el día de la dana en El Ventorro ha dado detalles de aquella cita y ha respondido a preguntas sobre el comportamiento de Mazón, su relación con él, los mensajes que recibió o el episodio del parking. Sobre este asunto, la comunicadora se ha puesto a disposición de las peticiones de la jueza, que se lo ha pedido.

