Maribel Vilaplana responde a la jueza sobre el ticket del parking y acepta colaborar

Maribel Vilaplana ha sido interrogada por la jueza que instruye la causa de la dana precisamente el día que Carlos Mazón ha presentado su dimisión ... como Presidente de la Generalitat Valenciana. La periodista que comió con él el día de la dana en El Ventorro ha dado detalles de aquella cita y ha respondido a preguntas sobre el comportamiento de Mazón, su relación con él, los mensajes que recibió o el episodio del parking. Sobre este asunto, la comunicadora se ha puesto a disposición de las peticiones de la jueza, que se lo ha pedido.

«No lo tengo porque fue hace un año. Le dije a mi amiga que fuera al parking a conseguirlo, pero no se lo dieron», ha especificado. Vilaplana ha adelantado que no tiene problema en dar la matrícula de su coche para que la jueza lo pida de manera oficial a la empresa (del aparcamiento) y ha mostrado disponibilidad en consultarlo en su banco porque el importe fue abonado con tarjeta de crédito.

Vilaplana ha indicado que el presidente le acompañó hasta el parking y ella bajó sola hacia el vehículo. Y que el presidente no le dijo dónde iba a ir. Antes de despedirse sí le estuvo pidiendo a Mazón que acudiera a ver un partido del Levante, un derbi, porque le interesaba al club deportivo donde ella ejerce labores de comunicación.

Vilaplana ha explicado cúando y cómo se fijó la cita del Ventorro, qué pasó allí y qué hizo Mazón durante la comida, en la que estuvo pendiente del móvil. «Yo silencié el mío y lo guardé».«No estaba incomunicado porque atendía al teléfono. Escribía y llamaba. Tengo la percepción de que hablaba poco. Me hacía gestos, en plan, un minuto. Iba y venía«, describió.

El vídeo de Utiel

Vilaplana también ha destacado que no enseñó ningún vídeo de inundaciones en Utiel a Mazón. «Eso es de un chat familiar. No es un vídeo sino un link. Yo el móvil lo tengo guardado, lo saco en uno de esos momentos que sale Mazón. Y pongo un emoticono. Ni lo abro. No vi el vídeo. Me atormenta no haberlo abierto, de hecho».

La comunicadora ha mostrado el contenido de ese chat a la letrada de la Administración de Justicia. «Todo lo que hago se manipula o se tergiversa. Todo esto es una maldita casualidad. ¿Por qué tuvo que ser ese día? He perdido un amigo en la dana. No pude ni despedirme porque estaba en el hospital. No consigo perdonarme estar ese día allí», ha destacado.