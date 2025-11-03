Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»

Maribel Vilaplana ha testificado en Catarroja ante la jueza encargada de la instrucción del caso de la dana y ha tenido que responder a cuestiones ... relacionadas con su relación con Carlos Mazón, mensajes en chats, tickets de parking y demás cuestiones que intentan configurar cómo transcurrió aquella sobremesa del 29 de octubre de 2024 en el restaurante El Ventorro de Valencia.

La comunicadora se ha derrumbado en varias ocasiones y se ha mostrado nerviosa durante el interrogatorio de las acusaciones. Vilaplana ha desvelado que «me han llegado a extorsionar diciendo que habían imágenes mías saliendo de casa de Mazón a las 18 de la tarde y que si no hablaba lo iban a publicar» y la jueza, al observar esa situación de máximo sufrimiento de la testigo, la ha tranquilizado con un mensaje que ha causado cierta polémica: «La responsabilidad de que usted estuviera a esa hora allí es del señor Mazón. Usted no tienen ningún cargo».

También ha habido momentos de enorme tensión al inicio del interrogatorio. La jueza ha recordado que no se le esta causando indefensión a Mazón por determinadas cuestiones como, por ejemplo, qué llevaba de ropa. «Se le ha invitado hasta en tres ocasiones a Mazón para que venga a declarar y no ha querido». Y Vilaplana se ha defendido. «¿Pero usted cree que yo tengo algún interés en tapar o destapar?. Lo que quiero es salir de esta ecuación», ha esgrimido.