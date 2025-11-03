Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
Maribel Vilaplana, a su llegada al juzgado.

Maribel Vilaplana, a su llegada al juzgado. Iván Arlandis

Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»

La comunicadora se hunde en varias ocasiones durante el interrogatorio y la jueza le recuerda que «la responsabilidad de que usted estuviera a esa hora allí es del señor Mazón. Usted no tienen ningún cargo»

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:41

Maribel Vilaplana ha testificado en Catarroja ante la jueza encargada de la instrucción del caso de la dana y ha tenido que responder a cuestiones ... relacionadas con su relación con Carlos Mazón, mensajes en chats, tickets de parking y demás cuestiones que intentan configurar cómo transcurrió aquella sobremesa del 29 de octubre de 2024 en el restaurante El Ventorro de Valencia.

