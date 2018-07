Marcos deja EUPV por considerar que el partido se diluye en Podemos Marcos, ayer, con el texto que justifica su baja. / consuelo chambo La coordinadora critica que la dirección de la formación en la que militó 32 años sufre un proceso de centralización BURGUERA Jueves, 26 julio 2018, 00:24

valencia. La excoordinadora de EUPV y militante de la coalición durante 32 años, Gloria Marcos, transmite la idea de que durante los últimos años se ha visto sometida a la «tesitura de Perucchi», según la definió Montanelli en 'La sublime locura de la revolución'. Finalmente, Marcos optó ayer por decir adiós. Cree que esta Esquerra Unida ya no es la que le ha representado durante tres décadas, por centralista, por diluirse en Podemos y por no defender los derechos de sus propios trabajadores. Así lo explicó en la sede de EUPV cuando fue a darse de baja. Compareció ante los medios serena. A los cinco minutos los ojos se le llenaron de lágrimas. Marcos no es precisamente una mujer de talante público sensiblero. Esa emoción no puede entenderse más que como sincera, con razón o sin ella, según quién lo considere.

Sergio Perucchi fue partisano y del lado comunista combatió en la Segunda Guerra Mundial. El tiempo pasó, y Perucchi acudió a Budapest en 1956 a cubrir como periodista el levantamiento y el posterior aplastamiento de esa revuelta por parte de una Unión Soviética que actuaba de paraguas y guía para los comunistas europeos, incluido Perucchi, que se vio en una disyuntiva: ¿Debía Perucchi mantener una actitud ambigua para no traicionar al Partido (Comunista) o a los resistentes? Esa turbación es la que parece haber sentido Marcos en los últimos años, cuando integraba el Consell Valencià de Cultura (CVC) a propuesta de EU mientras la formación se encaminaba a la disolución, según ella, que ayer dijo basta a ese dilema que Montanelli describió como la división «entre el entusiasmo por los patriotas y los remordimientos hacia el Partido».

Marcos cargó contra la dirección de EUPV, encabezada por la diputada provincial Rosa Pérez Garijo, que es también la líder del partido en la Diputación de Valencia, donde una asesora cesó estando de baja.

La dirección de EUPV respeta la decisión y ante las críticas asegura que «la militancia ha hablado»

«Es insoportable mantenerme en la formación. Y lo peor es que parte de CCOO mira hacia otro lado mientras se pisotean los derechos de una trabajadora sin que haya nada por escrito que justifique que no se puede renovar a una empleada de baja», indicó Marcos, quien aseguró que participará en política a través de otros colectivos.

Fuentes de la dirección de EUPV señalaron su «respeto» a la decisión de Marcos, si bien consideraron que «no es verdad» la denuncia que expone la exidirigente sobre la asesora. Las mismas fuentes indican que por ley, esta trabajadora cesó cuando Rodríguez dimitió y que no podía retornar a su puesto porque, al estar de baja, no puede tomar posesión y que los servicios jurídicos de la Diputación así lo señalan. «Es una situación sobrevenida», señalaron, mientras que respecto a las críticas sobre el modo de actuar de EUP indicaron que «los hechos son los que son, las decisiones se votan y los militantes ya han hablado». La propia Rosa Pérez aseguró ayer «comprender» que Marcos esté «disconforme y descontenta» con su actual situación, y recordó que la excoordinadora había recabado «un 5%» de apoyos de la militancia en los últimos procesos para elegir a la dirigencia del partido. «Puede gustarle más o menos nuestro trabajo, pero no se puede poner en cuestión que trabajamos», señaló Pérez Garijo, quien recalcó que no tiene intención de propiciar un proceso de pérdida de soberanía de EUPV y que «la militancia votará. De hecho, los procesos actuales son más participativos que cuando Gloria (Marcos) dirigía el partido».

Marcos aseguró que la direccción de EUPV no ha dado soluciones a la situación laboral de la asesora cesada ni se ha manifestado de ningún modo respecto al anuncio de su propia baja tras militar 32 años. La exdiputada siente que ha sido «despreciada» por la dirección de Pérez Garijo. «A mí, la dirección de EUPV no me representa. Está copiando a la organización federal», denunció la dirigente, para quien los estatutos se han modificado para permitir hacer seguidismo a las decisiones tomadas en Madrid. La excoordinadora lamentó que actualmente «se olvida la soberanía del País Valenciano», una visión recentralizadora para funcionar a golpe de titular, ocurrencias.

«Se ponen en marcha redes de activistas sin referentes ni propuestas claras, sólidas y consolidadas. Políticamente no me representa la nueva dirección, ni su modelo, ni sus prácticas», señaló Marcos, para quien EU imita a Podemos «porque el modelo no es de confluencia, sino de integración, y eso es otra cosa, diluirse, y esas dinámicas cesaristas plebiscitarias te arrastran y ponen en cuestión la soberanía de EUPV».

Respecto a la actual legislatura, Marcos destacó el trabajo en los ayuntamientos. «En otros lugares se habla más que se hace. Es una política de declaraciones», señaló, en referencia a la labor de Rosa Pérez en la Diputación. Igualmente, defendió el trabajo de Ricardo Sixto en el Congreso, si bien a nivel nacional considera que la formación «no tiene visibilidad» y que las enmiendas de Sixto las supervisa Podemos: «Eso es una subordinación, no una confluencia. Llevo un tiempo madurando estas cosas y hasta ahora, por coherencia al participar en el CVC a propuesta de EUPV, no podía decir nada. Ahora, ya sin condicionamientos, puedo decirlo», señaló Marcos, resolviendo de a su manera la «tesitura de Perucchi».