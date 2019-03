El PP mantiene a Elisa Díaz como número cuatro de la lista por Alicante La dirección valenciana logra mantener a la actual parlamentaria después de que Génova maniobrase para excluirla de la candidatura S. P. Martes, 26 marzo 2019, 01:07

Partidos como el PP apuraron las plazos para presentar sus candidaturas ante las Juntas Electorales Provinciales para las elecciones autonómicas del 28 de abril debido, entre otras cosas, a diferencias internas. La dirección valenciana de la formación logró in extremis que la diputada Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, ocupase el cuarto puesto de la lista de la provincia de Alicante después de un pulso con la dirección nacional.

Las fuentes consultadas por este diario explicaron ayer que la dirección nacional del PP se puso este fin de semana en contacto con los populares de la Comunitat para comunicarles que disponían de información que alertaba de una investigación judicial que podía afectar a Díaz Alperi. La recomendación de la dirección nacional, que llegó a citar fuentes judiciales, fue que se apartara a la candidata -número 4 en la lista a Les Corts- y se buscara un sustituto.

El aviso de la dirección nacional provocó que el PP valenciano se movilizara para tratar de contrastar ese aviso. Sin embargo, los populares de la Comunitat concluyeron que no existía motivo alguno como para poder plantear que Elisa Díaz Alperi estuviera en una situación como la descrita. Sustituir a la hija del veterano exalcalde de Alicante habría dejado en evidencia no sólo a la dirección del PP valenciano en general, sino a la cúpula provincial en particular, que apostó por Díaz Alperi como integrante de esa lista.

Finalmente, y atendido el criterio de la dirección regional y provincial, la calle Génova rectificó su criterio y optó por dar el visto bueno a la candidatura de Díaz Alperi, que encabeza el propio líder provincial, José Císcar, y que cuenta como número dos con Eva Ortiz.