Manolo Mata dice que le gustaría ser el abogado de Jorge Rodríguez «porque al final lo absolverán» El portavoz ha agradecido al expresidente de la Diputación «las responsabilidades que ha tenido» en el PSPV «durante bastante tiempo»

El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Manolo Mata, ha asegurado este miércoles que le gustaría ser el abogado del expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, investigado en el 'caso Alquería' «porque al final lo absolverán».

A su vez, le ha agradecido a Rodríguez «las responsabilidades que ha tenido» en el PSPV «durante bastante tiempo» y ha considerado que es «una persona honorable». Ha calificado del mismo modo su decisión de abandonar la corporación provincial y la lista socialista a la alcaldía de Ontinyent que encabezaba para las elecciones municipales del 26 de mayo.

Mata se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndic celebrada en la Cámara autonómica, preguntado por el sumario del 'caso Alquería', por la decisión de Rodríguez de abandonar el PSPV y por la posibilidad de que encabece una candidatura alternativa a la socialista a la alcaldía de Ontinyent.

El síndic socialista ha destacado que Jorge Rodríguez fue detenido en el marco de la 'Operación Alquería' y que es investigado en la causa abierta a partir de ella «por una cuestión administrativa» a partir de las contrataciones de cargos directivos en la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia y cuyas cogerencias las ocupaban representantes de PSPV y Compromís.

Manolo Mata ha comentado que «estéticamente el tema no queda muy bien» aunque «lo que hizo o intentó hacer» Rodríguez «fue crear un cordón sanitario con responsables que pudieran frenar a la gente que se enriqueció» en otras etapas.

No obstante, ha apuntado que «se ve que administrativamente no lo ha hecho bien». «Si él quería contar con gente que le ayudara a frenar lo que había sido la época más siniestra igual no eligió la vía más sencilla», ha expuesto el responsable socialista.

Tras ello, ha resaltado, en alusión a la etapa del PP con Alfonso Rus al frente de la institución provincial, que la antigua Imelsa, actual Divalterra, era la empresa de «1.000, 2.000 y 3.000» en la que «había centenares de brigadistas enchufados».

«SERENIDAD Y OSADÍA»

El síndic del PSPV ha estimado que Jorge Rodríguez es «una persona honorable, que ha tenido avatares personales muy desgraciados» y ha insistido en valorar que «ha tenido la serenidad y la osadía de abandonar la presidencia de la Diputación y ahora» su puesto como «cabeza de lista del PSPV» en Ontinyent.

Manuel Mata ha reiterado su «agradecimiento» al expresidente de la Diputación de Valencia y ha apuntado que no ha visto en el PP «una reacción tan estricta, rápida y contundente» como la adoptada por él para dejar puesto a pesar de que los 'populares' «tienen casos también sorprendentes».

«Hay un caso de una persona muy concreta que hace una irregularidad administrativa concreta y lo paga con el cargo, uno de los más importantes que tenemos», ha dicho, al tiempo que ha censurado que «la derecha siempre considera que los socialista y la izquierda son okupas del poder» mientras «ellos están legitimados para robar y para tener expresidentes y exconsellers imputados o en prisión».

«UNA DECISIÓN PERSONAL»

Por otro lado, preguntado por la posibilidad de que Rodríguez concurra a las elecciones locales en Ontinyent encabezando una lista alternativa a la del PSPV, Manuel Mata ha respondido que esa «será una decisión que tendrá tomar él personalmente». «Ya no es del PSPV. Es una decisión personal», ha expuesto al respecto.