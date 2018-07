Malestar en el PSPV por la ausencia del president hoy en el pleno de la Diputación Dirigentes socialistas lo consideran un «desprecio» y lo vinculan a la nueva ley que potenciará las comarcas frente a las provincias JC. FERRIOL MOYA Lunes, 16 julio 2018, 23:48

El pleno de la Diputación de Valencia se reúne hoy de forma extraordinaria para elegir al nuevo presidente de la corporación provincial, que sustituye a Jorge Rodríguez -detenido a finales de junio por la policía junto a la cúpula de presidencia e investigado por prevaricación y malversación. El alcalde de Faura, Toni Gaspar, se convertirá en el nuevo responsable de la corporación provincial, tras obtener el compromiso de los partidos que firmaron el acuerdo de gobierno al inicio de la legislatura -PSPV, Compromís, EU y València en Comú- para apoyar su candidatura.

Gaspar fue el nombre propuesto por la permanente del PSPV como candidato en sustitución del exalcalde de Ontinyent. Con Rodríguez en un calabozo, Blanquerías aceleró la designación de Gaspar pese a la recomendación que le llegó desde Ferraz para que no tuviera prisa con esa decisión.

Quizá porque Puig ya fue quién dio luz verde a la propuesta de Gaspar, el jefe del Consell no considera necesario acudir al pleno que se celebra hoy, a partir de las 12.00 horas, en el Palau de Batlia. La agenda del president de la Generalitat para esta jornada incluye, a las 10.30 horas, la presentación en el Palau de la Generalitat del 'Programa estratègic per a la millora de la Mobilitat, Infraestructures i el Transport de la Comunitat Valenciana (UNEIX)'. No hay más actos hasta las 14.00 horas, que es cuando se anuncia que Puig recibirá al nuevo presidente de la Diputación en el Palau de la Generalitat.

Algunos dirigentes del PSPV consultados ayer por este diario admitieron su malestar por la ausencia del también secretario general de los socialistas valencianos en el pleno que elegirá a un miembro de ese partido como presidente de la Diputación. «Es un desprecio sin disimular» se señaló.

Se da la circunstancia, además, de que Les Corts tienen pendiente finalizar la tramitación de la ley de mancomunidades, una norma que reforzará a las comarcas en detrimento de la organización provincial, a la que resta poder. La norma podría aprobarse justo después del verano.