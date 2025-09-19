Malestar del Consell por el nulo contacto con Sánchez y sus ministros

En el Consell, cada día, acumulan más asombro respecto a la actitud del Gobierno central. Desde la Generalitat se admite el malestar por una falta ... de comunicación absoluta. Es tradicional que los presidentes del Gobierno de un signo distinto al jefe del Consell mantenga una relación meramente institucional y relacionada con actos oficiales. Es también costumbre que tanto Rajoy cuando presidía Puig como Zapatero cuando Camps lideraba el Ejecutivo valenciano, si participaban en la Comunitat en actos de sus partidos o eventos de tono partidista no mantuviesen contacto alguno con el Palau de la Generalitat. Sin embargo, esta legislatura son reiteradas las ocasiones en que esa incomunicación se ha extendido también a todo tipo de actos oficiales.

En Presidencia observaron con sorpresa la breve oportunidad que les dio este miércoles Carlos Cuerpo, el Ministro de Economía, Comercio y Empresa, de intercambiar unas palabras más allá de unas fotos de rigor y de cara a la galería. Desde la Generalitat se sugirió un encuentro con el presidente Carlos Mazón para hablar de asuntos concretos y el resultado fue una respuesta evasiva inicialmente y un gesto elocuente posteriormente, cuando Cuerpo se fue de la Noche de la Economía Valenciana durante los discursos porque perdía el AVE. La respuesta fue un comentario irónico de Mazón, que de paso aprovechó para ajustar también cuentas con el presidente de la CEV, Salvador Navarro, que igual que Cuerpo se ausentó para acudir a otro acto.

La sensación se incrementó ayer al comprobar que la presencia de Pedro Sánchez en Alicante tampoco supondría una oportunidad para mantener algún tipo de contacto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó ayer la propuesta de inversiones de Aena para los aeropuertos españoles. El jefe del ejecutivo estuvo acompañado del ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena.

El alcalde de Elche fue advertido de la presencia de Sánchez en el aeropuerto ilicitano a última hora. En la Generalitat aseguran que fueron ignorados de nuevo. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, también incidió en el nulo contacto con Sánchez y sus ministros a pesar de las muchas oportuniades generadas desgraciadamente con motivo de la dana.

Cuando Diana Morant, ministra de Ciencia, ha sido preguntada por la falta de coordinación y la nula comunicación, ante lo que la dirigente socialista se preguntó para qué quería Mazón coordinarse con Sánchez. La propia Morant apenas ha mantenido un encuentro en dos años con el presidente de la Generalitat y fue antes de la dana. Posteriormente, la máxima representante del PSPV en la Comunitat no lo ha considerado necesario. Mazón ha remitido un par de cartas al presidnete dle Gobierno con el fin de concretar algún tipo de reunión que permitia poner en marcha una comisión mixta con el fin de potenciar la coordinación política frente a los asuntos de la dana.

Sánchez y Mazón han coincidido en un par de ocasiones personalmente tras los incidentes de Paiporta que propiciaron la salida precipitada del jefe del Ejecutivo central de la zona cero de la dana. Se han visto y saludado breve y protocolariamente en las Cumbres de Presidentes Autonómicos.

El vicepresidente Gan Pampols tampoco había podido hasta ayer reunirse con la nueva comisionada especial del Gobierno contra la dana, Zulima Pérez. No hay ningún tipo de garantías de que la relación entre presidentes vaya a ir más allá siquiera cuando ya se sabe que habrá un funeral de Estado en Valencia con motivo del aniversario de la dana, y que se celebrará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Asistirá Sánchez y obviamente lo hará Mazón. No se sabe si finalmente se producirá el deseado encuentro por parte del jefe del Consell, que ha enviado cartas a Sánchez tanto en primavera como este verano, sin lograr respuesta por parte del dirigente socialista.