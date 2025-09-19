Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Malestar del Consell por el nulo contacto con Sánchez y sus ministros

La Generalitat constata de nuevo con la visita del presidente a Alicante que el Ejecutivo central no quiere coordinarse en nada y para nada con el Gobierno valenciano

Burguera

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:27

En el Consell, cada día, acumulan más asombro respecto a la actitud del Gobierno central. Desde la Generalitat se admite el malestar por una falta ... de comunicación absoluta. Es tradicional que los presidentes del Gobierno de un signo distinto al jefe del Consell mantenga una relación meramente institucional y relacionada con actos oficiales. Es también costumbre que tanto Rajoy cuando presidía Puig como Zapatero cuando Camps lideraba el Ejecutivo valenciano, si participaban en la Comunitat en actos de sus partidos o eventos de tono partidista no mantuviesen contacto alguno con el Palau de la Generalitat. Sin embargo, esta legislatura son reiteradas las ocasiones en que esa incomunicación se ha extendido también a todo tipo de actos oficiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  2. 2 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  5. 5 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  6. 6 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal
  7. 7

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  8. 8

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  9. 9

    Vicente, Paquita no te olvida: la esquela que se publica cada 13 de septiembre, 24 años después
  10. 10

    Los chiringuitos que vienen en Valencia: más paelleros y salones y cocinas más amplias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Malestar del Consell por el nulo contacto con Sánchez y sus ministros

Malestar del Consell por el nulo contacto con Sánchez y sus ministros