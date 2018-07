Llarena deja sin escaños a Puigdemont y a cinco diputados procesados por el 1-O

El secesionismo avisa con no acatar la suspensión

La operación diálogo (segunda fase) chocó estemartes con la decisión del juez Pablo Llarena de suspender a seis de los diputados procesados por rebelión ya que la CUP y JxCat amenazaron con desobedecer al juez y regresar a la vía del enfrentamiento con la justicia española. Desde el Gobierno catalán denunciaron que el auto del juez del Supremo pretende «alterar las mayorías» en el Parlamento catalán y supone «una nueva vulneración de los derechos de los diputados». «Hay un apartheid contra políticos escogidos democráticamente y que somos suspendidos de manera arbitraria», afirmó Carles Puigdemont, uno de los afectados por la medida decretada por Llarena. El presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, también denunció la voluntad del magistrado de «adulterar» el resultado del 21-D y señaló que la Mesa del Parlamento decidirá los próximos días cómo responde al juez.

Se esperan días movidos, ya que las posiciones en el independentismo son, como es habitual, divergentes. La más contundente fue la CUP. Los anticapitalistas llamaron abiertamente a la desobediencia. «Los derechos de los diputados que han sido represaliados injustamente tienen que quedar intactos independientemente de la resolución de cualquier tribunal. La competencia para decidir esto es del Parlamento», dijeron.

JxCat también dejó la decisión de acatar o no en manos de lo que decida el pleno. «Prevalece la soberanía del Parlamento y la suspensión la tiene que decidir el pleno votando, porque es soberano», según Junts per Catalunya. Esquerra cargó contra el juez por «modificar la voluntad democrática escogida en las urnas», pero en cambio no fue tan lejos como sus socios. Se conjuró para defender los derechos de los diputados suspendidos, si bien pidió tiempo para estudiar los pasos a seguir. Si la Mesa desobedece a Llarena, corre riesgos penales, aunque Roger Torrent ha evitado hasta la fecha cruzar esa línea roja.