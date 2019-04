Llanos dice que Vox viene a cambiar la política y a legislar para la gente José María Llanos. / j. signes Criado, número dos a Les Corts, pide que no se le obligue «a despreciar a los hombres ni a pensar que todos son maltratadores» REDACCIÓN Martes, 16 abril 2019, 01:18

valencia. José María Llanos, candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, señaló ayer en Aldaia que su partido quiere legislar para la gente y para las personas. «Hemos venido a la políticas para cambiar la política, para hacer un verdadero servicio público», señaló. El candidato de la formación que lidera Santiago Abascal proclamó ante los asistentes al acto convocado por este partido que la gente tiene la última palabra: «Podéis recuperar que los padres tengan libertad para educar a sus hijos, que puedan elegir en qué lengua se les enseña, y a qué colegio van. Y podéis decidir que el confiscatorio e injusto impuesto de Sucesiones y Donaciones desaparezca de la Comunitat.

Por su parte, la número dos de VOX a Les Corts por la circunscripción de Valencia, Ángeles Criado, señaló ayer en El Puig que se habla de violencia de género por una mujer que ha muerto, «pero también mueren hombres, niños y mayores, incluso superan (a las muertes) de las mujeres y de esos no se dice nada». Criado subrayó que no es que Vox no defienda a las mujeres, pero la ley de violencia de género «no sirve para nada. Queremos una ley de violencia intrafamiliar, que proteja a todos».

La candidata se definió como una «mujer Vox». Y añadió: «no necesito que ninguna otra venga a decirme qué significa ser mujer, ni quiero que se me obligue a despreciar a los hombres, ni a pensar que todos son maltratadores, violentos o machistas. Hay hombres buenos y malos, igual que hay mujeres buenas y mujeres malas también».

Por su parte, Vicente Montáñez, número tres al Congreso de los Diputados por Valencia y uno de los autores del programa económico de Vox, señaló que ese documento «no engaña. Nosotros haremos la mayor bajada de impuestos. Pero estamos cansados de que se nos venda la idea que la deuda es infinita y que podemos seguir pidiendo dinero¡. Y no es así. Haremos la mayor bajada de impuestos, pero a cambio del ahorro que vamos a generar cerrando chiringuitos y todo ese tinglado que es improductivo y que cuesta millones», dijo.