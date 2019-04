Llanos defiende que Vox es la voz firme de quienes trabajan y pagan sus impuestos REDACCIÓN Domingo, 14 abril 2019, 00:49

valencia. Gandia, Oliva y Tavernes Blanques han sido las últimas localidades valencianas, elegidas por VOX, para dar sus mítines de campaña. Jose María Llanos, presidente provincial de Vox Valencia y candidato a la Generalitat Valenciana, destacó en Gandia que su partido no son unas siglas. «Vox no responde a un manual. A una ideología. Para eso está 'Mi lucha' para unos o 'El capital' para otros». Vox es un mero instrumento al servicio de los ciudadanos, indicó. «Somos la voz alta, clara, firme y sin complejos de esa España que trabaja, que paga sus impuestos. Nosotros no defendemos las ideas de Vox. Vox defiende nuestras ideas».

Llanos criticó a los intolerantes, a los marxistas sectarios que en un instituto público estos días, «en una especie de actividad extra cultural para los jóvenes, que son esponjas, les ponen frases como vuestro machismo me hace voxcitar. Eso en un colegio público en Catadau», lamentó.

En los actos de campaña también ha intervenido el candidato al Congreso de los Diputados, Ignacio Gil Lázaro, que precedió en la palabra a José María Llanos, y defendió que la nación es «una gran comunión de emociones y de sentimientos que nos permiten a todos reconocernos como españoles». Apeló a que los valencianos estén orgullosos de sus tradiciones, lenguas y culturas.