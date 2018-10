El líder de Ciudadanos asegura que todo es un «bulo»

Pedro Sánchez señaló ayer que «si hay voluntad real de que no haya bloqueo» el entendimiento debe ser posible porque los vetos son fórmulas «del pasado». El guante de Sánchez no tendrá receptor porque tanto Albert Rivera, el principal interpelado, como Pablo Casado declinaron de inmediato la invitación. Algo que ya se sabía de antemano en la Moncloa y en el PSOE porque el movimiento de Rivera es, a su entender, «una farsa, un 'fake'» que no desbloquea nada. Lo que ha ocurrido, dicen los socialistas, es que Ciudadanos está «en una guerra fratricida» con el PP y necesita diferenciarse no prorrogando el plazo de enmiendas a la totalidad, lo que permite suavizar el objetivo de déficit. También apuntan que Rivera necesita sacar la cabeza después del debate parlamentario de la semana pasada en el que quedó eclipsado por Sánchez y Casado con su áspero enfrentamiento a propósito de Cataluña y el golpe de Estado.

Rivera aseguró ayer que si depende de su partido «no van a salir adelante» porque son «malos». Aprovechó además la reunión con su grupo parlamentario para aclarar la situación creada con las informaciones del supuesto desbloqueo. «No ha cambiado nada. Estamos donde estábamos. Y punto final», zanjó Rivera ante sus 31 diputados. Rivera explicó que todo lo que se ha dicho sobre el desmarque de su partido ha sido «un bulo de doce horas» lanzado por el PP porque está «nervioso» ante las perspectivas electorales.

«A algunos les hubiera gustado que cambiáramos de posición», un mensaje dirigido tanto a PP como al PSOE, «pero lo siento, somos los mismos», explicó Rivera.