Lerma necesita un apoyo unánime para aspirar a un cargo destacado en el Senado El senador Joan Lerma en una comparecencia en Les Corts. / J. Signes El dirigente del PSPV ve reducidas sus opciones de repetir en la Mesa de la Cámara al requerir el respaldo de partidos como Vox para aprobar una elección exprés A. CERVELLERA VALENCIA. Miércoles, 3 abril 2019, 00:36

La decisión del presidente Ximo Puig de adelantar las elecciones autonómicas para que coincidiesen con las generales el 28 de abril tuvo un daño colateral inesperado, los senadores territoriales valencianos. La normativa actual no contempla que ambas citas tengan lugar el mismo día y por tanto dificulta que los cinco representantes de la Cámara Alta que escogen Les Corts puedan ocupar su asiento en la sesión constitutiva y tener así puestos de responsabilidad. Pero esta ley también cuenta con un resquicio que se podría utilizar para hacer un nombramiento exprés de senadores si se llega a un consenso entre todas las formaciones que salgan elegidas tras las elecciones. Algo que se espera muy complicado por la situación política actual.

El principal damnificado de esta situación es Joan Lerma, expresidente de la Generalitat con el PSPV y actual vicepresidente segundo de la Mesa del Senado. Si no se llega a un pacto, Lerma no podrá aspirar a estar en el principal órgano de la Cámara Alta pese a que se espere que los socialistas sean la formación mayoritaria y pudiese obtener un puesto de responsabilidad e incluso, por qué no, la presidencia. Otro de los perjudicados sería Alberto Fabra, expresidente y dirigente del PP que se espera que repita en la próxima legislatura. De esta forma, sólo los nueve senadores valencianos que se eligen en las urnas el 28-A tendrán posibilidades.

Durante la junta de portavoces de ayer, el letrado mayor de Les Corts informó de esta posibilidad a las formaciones. La Cámara valenciana se constituirá el 16 de mayo mientras que el Senado lo hará el 21. Esta situación sólo deja un estrecho margen de cinco días para elegir a los cinco representantes asignados y la elección de los mismos se tendría que hacer o bien en la misma sesión constitutiva o en un pleno extraordinario en el que ni siquiera estarían formados los grupos parlamentarios.

Sólo el PSPV se muestra optimista con que los senadores estén presentes en la sesión de constitución

Que un consenso de estas características tenga lugar en los primeros compases de la legislatura se antoja muy difícil y más cuando se espera que Vox irrumpa en Les Corts y exhiba postulados en las antípodas de otros partidos como Podemos y Compromís. A este hecho es necesario añadir otra dificultad porque se espera que hayan seis grupos parlamentarios y tan sólo se repartirán cinco senadores por lo que el partido minoritario no tendrá ningún interés en tratar de lograr un pacto apresurado que no le dará beneficios directos.

La mayor parte de los partidos presentes en Les Corts se mostraron ayer pesimistas sobre la posibilidad de que se llegue a un acuerdo. Desde el PP se indicó que «los plazos son diabólicos» y hasta «materialmente imposibles» aunque se matizó que todo dependerá de la voluntad de los nuevos actores, tal y como recordaron el resto de grupos. Ciudadanos no quiso anticiparse y se limitó a informar de la situación mientras que Compromís y, de forma especial, Podemos vieron muy difícil el acuerdo. Los únicos optimistas fueron los socialistas y su portavoz, Manolo Mata, que indicó que al ser «técnicamente posible» se trabajará hasta el final.

El caso andaluz

El único precedente de una negociación reciente de senadores es el andaluz y no invita al optimismo. En el parlamento regional se tardó casi dos meses desde las elecciones para designar los elegidos y una vez llegó el pleno no hubo unanimidad de los grupos. Los representantes de Podemos y Vox fueron los que menos respaldo obtuvieron y en los dos casos, pese a obtener un mayoría simple, estuvieron muy lejos de un respaldo unánime.