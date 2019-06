Lagunas en la contratación de la Conselleria de Sanidad El plan de Transparencia reconoce que se ignora si están registradas todas las adjudicaciones del área del Ejecutivo con el mayor presupuesto B. F. VALENCIA. Martes, 25 junio 2019, 00:08

El arranque del Satán ha permitido detectar problemas a la hora de analizar la contratación. El motivo es que la aplicación de vigilancia contra la corrupción accede sólo a resúmenes, y no a las licitaciones completas. Además, los datos se incorporan tras formalizarse la contratación, «en muchas ocasiones con una demora considerable en el tiempo», de tal modo que se vigila a toro pasado. Igualmente, «no se dispone de información de licitadores que participan en las licitaciones, sólo del adjudicatario», por lo que se ignora si existe una conexión entre las empresas participantes en distintos concursos. Transparencia advierte de que el registro de contratación debería incluir todas las adjudicaciones: «Pero la realidad es bien distinta». Se detectan contratos «fundamentalmente en el ámbito sanitario-farmacéutico, que no se llegan a registrar, y no sabemos con certeza el volumen que suponen estos contratos sobre el total de contratos de la Generalitat», según se recoge en el plan de Transparencia. Hay por tanto, un agujero en el sistema de alertas, y que afecta, precisamente, a la Conselleria con mayor presupuesto, más de 6.600 millones para este año, el 30% del total del gasto global de la Generalitat. «Para poder aplicar los controles de riesgos, esta información es insuficiente. Es necesario conocer con más antelación las licitaciones, y disponer de más información de las empresas licitadoras», señala.