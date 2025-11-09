Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Doble premiazo en La Primitiva de hoy: más de 201.526 euros entre dos jugadores de un municipio valenciano y una isla
Pedro Sánchez, con Koldo García en una competición de 'aizkolaris' en Pamplona en 2025. EFE

Koldo, el «titán» que ha pasado de peón a rey

Doble cara ·

Los últimos informes han destapado al supuesto 'don nadie' como figura clave en la caja del PSOE, en los supuestos amaños y en la influencia territorial de la red corrupta

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Koldo García no era nadie pero ahora resulta que lo era todo en la trama que martiriza al Gobierno y al PSOE. Los últimos informes ... de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han vuelto a poner el foco en el exportero de prostíbulo que al inicio dio nombre a la causa. A pesar de la imputación de dos políticos del peso de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, el 'caso Koldo' vuelve a ser el 'caso Koldo' porque el supuesto peón regresa al centro del tablero de la red corrupta y lo hace convertido en rey. Un rey ante el que incluso un presidente autonómico como Ángel Víctor Torres da cuentas del estado de los contratos de las mascarillas, cuando no le rinde pleitesía pidiendo casi disculpas por el retraso en los pagos a quien pasaba por ser un 'don nadie'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  2. 2 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  3. 3 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  4. 4 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  5. 5

    El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación
  6. 6 Dos ladrones, cazados por una cámara de seguridad cuando asaltaban un chalé de Torrent
  7. 7 La UE regala 40.000 viajes de un mes en tren por Europa y el plazo acaba en unos días
  8. 8

    Netflix busca extras en Valencia para la serie sobre el podcast del asesino Joaquín Ferrándiz
  9. 9 A prisión el detenido por asesinar a tiros a Raponchi en Xirivella
  10. 10 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Koldo, el «titán» que ha pasado de peón a rey

Koldo, el «titán» que ha pasado de peón a rey