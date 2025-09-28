Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Primitiva de hoy sábado: cinco afortunados se reparten 200.000 euros
Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en las calles de Madrid. EFE

La justicia apunta al papel de Sánchez en el ascenso laboral de su esposa y su hermano

Cinco resoluciones de las audiencias de Madrid y de Badajoz recogen las sospechas sobre el ascendiente de la Presidencia del Gobierno

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:40

La figura de Pedro Sánchez y su posible influencia planea sobre los dos casos judiciales que acorralan a sus familiares más cercanos. La posibilidad de ... que el jefe del Ejecutivo, a través de la figura de la Presidencia, tanto por activa como por pasiva, pudiera haber favorecido las carreras profesionales de su mujer y de su hermano no solo ha aflorado en las resoluciones de los jueces Juan Carlos Peinado, el instructor del caso contra Begoña Gómez, y de Beatriz Biedma, la juez de la causa contra David Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent
  2. 2

    El abecedario del cártel de los narcos del puerto de Valencia
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Paseo por la casa de Torrent que será hogar de una influencer
  5. 5

    Los alumnos perderán hasta 13 días de clase por el cierre de colegios con las alertas naranja
  6. 6 Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana
  7. 7 Mompó exhibe músculo en Buñol y carga contra el Gobierno: «Cuando toca remangarse, hacen lo que mejor saben: el perro»
  8. 8

    El botellón toma el centro de Valencia
  9. 9

    Los hackers que atacaron el sistema de riego de Valencia: de la Casa Real al Ayuntamiento
  10. 10 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La justicia apunta al papel de Sánchez en el ascenso laboral de su esposa y su hermano

La justicia apunta al papel de Sánchez en el ascenso laboral de su esposa y su hermano