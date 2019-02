Justicia admite que la Ley de Función Pública no se aprobará esta legislatura Febrero de 2017, cuando Marzà y Bravo presentaron a Intersindical, UGT y CCOO el borrador del anteproyecto de la Ley de Función Pública. La conselleria de Bravo no logra sacar adelante una normativa que ha enfrentado a Compromís y PSPV desde 2015 y que se quedará en un cajón BURGUERA Lunes, 25 febrero 2019, 00:38

Tras años de batalla interna en la Conselleria de Justicia entre los altos cargos de Compromís y PSPV y después de meses y meses de duras negociaciones con los sindicatos, una de las leyes que supuestamente eran prioritarias para el departamento que dirige Gabriela Bravo, la Ley de Función Pública, no verá la luz esta legislatura. Como el Consell Jurídic Consultiu (CJC) no se dé mucha prisa, quizá no llegue ni a Les Corts para iniciarse una tramitación que ya hubiese sido laboriosa, pero que puede que ni siquiera se ponga en marcha. Fuentes sindicales consultadas por este periódico señalaron que la norma no verá la luz durante la actual legislatura, situación que fue confirmada desde la propia conselleria.

El asunto del requisito lingüístico enquistó la norma, que durante varios seminarios del Consell se presentó como un objetivo por parte de la Conselleria de Justicia, hasta que en enero de 2017 se retiró de la hoja de ruta del Gobierno valenciano para los siguientes seis meses. Su desaparición fue un augurio de lo que finalmente se admite desde la Generalitat: «Va a ser muy difícil que llegue a Les Corts».

Todo eso sin contar la probable serie de enmiendas que sufriría la normativa en la Cámara. Hace un par de semanas, el proyecto legislativo llegó al CJC para que la tome en consideración y dicte una resolución que quizá obligue a nuevos retoques al Consell antes de darle el visto bueno y derivarla al parlamento valenciano para su definitiva aprobación. Queda menos de un mes para que se disuelva la Cámara a causa de las próximas elecciones autonómicas.

Guerra de desgaste

De esta manera concluye una guerra de desgaste que no deja bien parada a Bravo ni satisface a los nacionalistas, que pretendían establecer el requisito lingüístico a los funcionarios. Todo ello, a pesar de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se pronunció con claridad desde hace un par de años a favor de que los empleados de la Generalitat deban acreditar su conocimiento del valenciano. No obstante, el jefe del Consell ya señaló a finales del ejercicio pasado que el requisito lingüístico exigido a los funcionarios debería contar con excepciones en ámbitos como el de la sanidad o de la investigación. En cualquier caso, la resistencia interna ha dado sus frutos y la legislatura finalizará sin que la batallada ley se haya aprobado. Horas y horas de reuniones entre los técnicos de la conselleria, los constantes desencuentros entre algunos altos cargos tanto de Justicia como de otros departamentos de la Generalitat, así como la negociación con los representantes de los sindicatos valencianos, han resultado baldías.

Intersindical, el sindicato más favorable al requisito lingüístico, ya se anticipó a esta posibilidad e intentó que la capacitación se colase en la normativa autonómica a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos para este año. Tanto UGT como CSIF han mostrado su escepticismo desde el inicio de la negociación a que la ley viese la luz.

Tensiones preelectorales

Quizá para no tensionar más de lo que ya se va a enturbiar la relación entre los partidos firmantes del Pacto del Botánico, la normativa ha ido postergándose y es más que probable que ni inicie su tramitación en la Cámara. De este modo, se ahorrarán las más que probables enmiendas de unos y otros, una fragmentación de las formaciones que sostienen al Consell que, especialmente por tratarse de discrepancias en materia de la lengua, supondría un importante desgaste justo en la recta final de la legislatura y con las papeletas electorales a punto de caer en las urnas. PSPV y Compromís acabaron pactando introducir ese requisito en la nueva ley y fijar, en un posterior reglamento, los niveles de conocimiento del valenciano que serían necesarios para cada nivel de la Administración. Sin embargo, la incorporación de los podemistas en el debate una vez llegase a Les Corts podría haber reabierto las heridas que se han intentado cerrar durante meses. Llegan las elecciones. La gestión queda aparcada hasta mejor ocasión.