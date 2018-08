Justicia admite que anunció su comisaría sin el acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJ La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. / efe El departamento que dirige Bravo sostiene que ha cumplido la ley e informará del centro cuando el proyecto esté definido A. RALLO VALENCIA. Miércoles, 29 agosto 2018, 00:03

La Conselleria de Justicia admitió ayer que todavía no ha informado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de su comisaría especializada en violencia de género. No obstante, las mismas fuentes adelantaron ayer que lo harán una vez esté definido totalmente el proyecto. El Reglamento que regula el funcionamiento de la Salas de Gobierno deja poco margen a la interpretación: «Las actividades ajenas a la función judicial en los edificios judiciales no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de Gobierno». Además, dice que en caso de «discrepancia» el asunto deberá ser examinado por la Comisión Mixta.

Desde el departamento que dirige la consellera Gabriela Bravo aseguraron que completarán este trámite obligatorio cuando estén cerrados todos los detalles. En este sentido, añadieron que hay pendientes varias reuniones técnicas en las que debe concretarse el número de agentes -todos tendrán una formación específica en violencia de género- así como el espacio necesario para unas dependencias de esta naturaleza. La futura ubicación en el interior de la Ciudad de la Justicia será también uno de los aspectos clave de la iniciativa.

Pese a que el proyecto, según las fuentes oficiales, está todavía en una fase embrionaria esto no fue impedimento para que la Conselleria de Justicia realizara el anuncio de las novedosas dependencias policiales hace justo una semana. Este devenir de los acontecimientos encaja con la precipitación con la que se ha visto el proyecto desde el entorno de la vicepresidenta Mónica Oltra, quien también trabajaba en un proyecto idéntico pero ubicado en un Centro Mujer 24 horas. Ambas administraciones, al parecer, perseguían materializar esta idea desde hace años.

Una posibilidad sería que los responsables de la Conselleria de Justicia desconocieran el contenido del Reglamento y la necesidad de obtener el acuerdo de la Sala de Gobierno para este tipo de actividades pese a que la propiedad del edificio es de la Generalitat. Desde el departamento autonómico lo negaron y subrayaron que conocen el procedimiento y que, en ningún caso, se ha incumplido la Ley. Además, insistieron en evitar cualquier polémica con el órgano de Gobierno de los jueces.

La Conselleria de Justicia también mostró su confianza en que la Sala de Gobierno dé el apoyo a la medida de la comisaría porque, de hecho, fueron los jueces, quienes plantearon la conveniencia de esta iniciativa. Además, añaden que en las comisiones de expertos en las que se han recomendado estas comisarías había jueces y fiscales. No obstante, el malestar de las fuentes judiciales no se genera por la propuesta de la comisaría sino por la actuación de Justicia que calificaron de «deslealtad institucional».

El anuncio de esta comisaría específica para víctimas de violencia de género desató una enorme polémica en el seno Consell. La vicepresidenta Oltra, a través de las redes sociales, criticó la iniciativa porque invadía las competencias de su departamento. Desde el entorno de Bravo mostraron su sorpresa inicial por la reacción de Oltra, que calificaron de enfado carente de toda argumentación.