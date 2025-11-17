La Junta Electoral Central aclara cómo aplicar la paridad en las listas electorales con las nuevas reglas La JEC cierra las vías para saltarse la alternancia hombre-mujer en las candidaturas, define cómo tratar el tema de personas no binarias y especifica el plazo de corrección límite

La Junta Electoral Central (JEC) ha publicado una instrucción que despeja las dudas sobre cómo deben aplicarse las normas de paridad de género en las candidaturas electorales. Aunque la ley que obliga a esta paridad ya está en vigor desde agosto de 2024, este documento técnico establece los criterios definitivos que deberán seguir todos los partidos políticos.

La instrucción, publicada el 10 de noviembre en el BOE, deja claro que las listas electorales deben cumplir una composición estricta: alternancia entre mujeres y hombres (o viceversa) en toda la candidatura. Y aquí viene una de las aclaraciones más importantes: esta regla se aplica al conjunto completo de la lista, incluyendo tanto a los candidatos titulares como a los suplentes. No vale hacer una lista paritaria en los puestos principales y luego romper esa alternancia en los suplentes.

Además, la JEC cierra la puerta a una posible vía de escape: no se puede usar el concepto de «acción positiva» —que permite superar el 60% de mujeres en ciertos ámbitos— para saltarse la regla de alternancia estricta en las listas electorales.

¿Qué es una instrucción de la JEC? Una instrucción de la Junta Electoral Central no es una ley nueva, sino un documento oficial que explica cómo interpretar y aplicar correctamente la normativa electoral vigente. Su función es garantizar que todas las juntas electorales del país actúen de manera uniforme y que los partidos políticos sepan exactamente qué se les exige. En este caso, la instrucción responde a consultas planteadas por formaciones políticas que tenían dudas sobre aspectos concretos de la ley de paridad.

Identificación del género

Otro aspecto clarificado es la identificación del sexo de los candidatos. La instrucción establece que debe indicarse si la persona es hombre o mujer según conste en su DNI, sin que puedan utilizarse otras menciones relacionadas con la identidad de género. Esta medida busca facilitar el control por parte de las juntas electorales.

Plazos para subsanar errores

Si una lista incumple estas reglas, los partidos tendrán un plazo de solo 48 horas para subsanar las irregularidades. Dentro de ese tiempo podrán modificar el orden de los candidatos o incluir y excluir personas, siempre que sea estrictamente para corregir el problema detectado.

Esta instrucción entra en vigor el 11 de noviembre de 2025 y será de aplicación en todos los procesos electorales que se convoquen a partir de ahora (las primeras serán las elecciones autonómicas en Extremadura, en diciembre), marcando un antes y un después en cómo se configuran las candidaturas en España.