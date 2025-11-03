Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
Vilaplana, a su llegada a los juzgados de Catarroja.

La jueza a Vilaplana: «Tranquila, la responsabilidad de que estuviera allí a esa hora es de Mazón»

La propia magistrada ha adelantado que seguro que esa afirmación le supone alguna crítica

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:51

No es la primera vez que la jueza de la dana hace una alusión al presidente Carlos Mazón ya sea en sus interrogatorios, por ejemplo, ... preguntando por el papel del dirigente a su llegada al Cecopi o en sus autos donde le ha invitado a declarar en el juzgado. Eso sí, acompañado de su abogado. La jueza no puede citarlo formalmente porque está aforado. Sería una diligencia que únicamente puede realizar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No estamos todavía en ese escenario. La magistrada, no obstante, ha considerado pertinente una de las cuestiones de una acusación que podía ser polémica y, en alguna interpretación, innecesaria.

