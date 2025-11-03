La jueza a Vilaplana: «Tranquila, la responsabilidad de que estuviera allí a esa hora es de Mazón»
Valencia
Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:51
No es la primera vez que la jueza de la dana hace una alusión al presidente Carlos Mazón ya sea en sus interrogatorios, por ejemplo, ... preguntando por el papel del dirigente a su llegada al Cecopi o en sus autos donde le ha invitado a declarar en el juzgado. Eso sí, acompañado de su abogado. La jueza no puede citarlo formalmente porque está aforado. Sería una diligencia que únicamente puede realizar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No estamos todavía en ese escenario. La magistrada, no obstante, ha considerado pertinente una de las cuestiones de una acusación que podía ser polémica y, en alguna interpretación, innecesaria.
La jueza ha precisado que en ningún caso se le está causando indefensión a Mazón por determinadas cuestiones como, por ejemplo, qué llevaba de ropa. «Se le ha invitado hasta en tres ocasiones a Mazón para que venga a declarar y no ha querido».
La jueza, al observar una situación de máximo sufrimiento de la testigo, la tranquilizó con un mensaje que puede generar algo de polémica: «La responsabilidad de que usted estuviera a esa hora allí es del señor Mazón. Usted no tiene ningún cargo». La propia magistrada ha adelantado que seguro que esa afirmación le supone alguna crítica.
