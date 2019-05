La jueza procesa a Camps por la construcción del circuito de la Fórmula 1

El PPCV se ha convertido en el Carlito Brigante de la política valenciana. Protagonista de la película 'Atrapado por su pasado', el personaje busca la reinserción después de unos años convulsos que quiere dejar atrás. Pero no puede. A los populares valencianos, concentrados en taponar las heridas causadas por los resultados electorales del 28-A para recuperar algo de aliento político de cara a los comicios municipales, se les acumulan las dificultades. Uno de sus grandes líderes, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, volverá al banquillo. Será la segunda vez tras el juicio de los trajes que le obligó a dejar la jefatura del Consell en 2011. En esta ocasión, será por la construcción del circuito de la Fórmula 1. No es el único político relevante del antiguo PPCV que será procesado. El que fuera su vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla; el exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) así como varios empresarios también serán juzgados.

El PPCV tiene un dilema. Para poder mirar hacia el futuro, y que éste sea feliz, antes debe ordenar su pasado. Desgraciadamente para su dirigentes y sus candidatos electorales, esa redención no será en un ejercicio de intimidad, de autocrítica, sino que en casos muy notables está en manos de los juzgados.

La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido procesar a Camps, Rambla, Flores y responsables de empresas públicas y privadas en la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en Valencia, una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008. La magistrada sostiene que Camps «capitaneó» al resto de procesados para obtener un «rédito político y personal» como «máxime artífice» de un evento de interés mundial. Los 'capitaneados', además de los ya mencionados y que igualmente serán procesados, son el exdirector general de Obras Públicas y más tarde secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, tres responsables del ente GTP, tres responsables o empleados de Typsa (en esta mercantil trabajaba la hija de Flores) y dos de Ayesa. Además del representante de FCC José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja, los hermanos Tomás y Rafael Martínez Berna, de Hormigones Martínez, ya condenados por las facturas falsas de Orange Market, y al presidente de Cyes, Felipe Almenar, sobre el que consta en otras causas la entrega de 200.000 euros a la Caja B de Orange Market. La magistrada señala igualmente las declaraciones de investigados y testigos, entre ellas, las del ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa o del responsable de Orange Market, Álvaro Pérez. En total, 16 procesados. Se archiva la causa de otras 17 personas, entre ellas, el ex secretario general del PP, David Serra, y la asesora del expresidente Belén Reyero, y trabajadores de otras empresas, al considerar que si bien intervinieronen el proceso su actuación no tiene relevancia penal.

Acusa a Camps de «idear y dirigir» la construcción «con la única intención de proyectar su imagen»

Sobre Camps, la jueza sostiene que «ideó, planificó, impulsó y dirigió» la construcción del circuito urbano de la F1 «con la única intención de proyectar su imagen» como jefe del Consell «al margen de las funciones propias» de su competencia de presidente, de la legislación y «utilizando indebidamente los fondos públicos, alterando datos y fechas en documentos de expedientes administrativos, dándose trato de favor a determinadas empresas que resultaban beneficiadas de adjudicaciones públicas por donaciones y entregas de dinero no hechas de modo altruista, sino con carácter finalista, para obtener como contrapartida adjudicaciones irregulares».

De Rambla, la magistrada subraya que intervino «activamente» en el proyecto y realizó labores de «control directo», con un papel «director» en grandes eventos, y de Flores que tuvo un papel «relevante», aprobando resoluciones hasta en domingo.

Camps plantea querellarse

Camps estudia presentar una querella contra la titular de Instrucción número 17. Así lo aseguran fuentes de la defensa del expresidente, tras conocer el auto de procesamiento de la magistrada. Van a recurrir. Camps la critica porque cree que su voluntad «ha sido ignorar los órganos de control» como Sindicatura o Intervención. Desde el entorno de Camps inciden en que este auto de procesamiento «obedece solamente a una deformación política inaceptable en la judicatura», porque su «único sustento sea repetidas veces las distintas actuaciones en el seno de sus competencias».