La jueza de la F-1 ordena abrir una investigación sobre la filtración del sumario al Bigotes

El Bigotes, en una imagen de archivo. / ballesteros La instructora deriva el caso para que otro juzgado indague por qué Álvaro Pérez siendo testigo tenía acceso a las declaraciones Sábado, 17 noviembre 2018

Álvaro Pérez, el Bigotes, puede ahora encontrarse con otro problema judicial. La jueza del circuito de la Fórmula 1 ha ordenado que se abra una investigación para aclarar cómo pudo tener acceso a parte del sumario de esta causa cuando él figura como testigo. Esta condición no le permite disponer del contenido de la causa. Su participación en este asunto se ha limitado a declarar y firmar el acta, pero ignora -o debería- el resto de testificales, las comparecencias de investigados y cualquier informe que conste en la causa.

Sin embargo, durante su visita al juzgado de Instrucción 17 -pidió comparecer para implicar a otros cargos del PP y no supo concretar qué actividad delictiva desarrollaron- admitió que había leído las declaraciones de Pablo Crespo, número 2 de la trama Gürtel. Indicó que se las llevó su propio letrado. Fue entonces, cuando comprobó que Crespo había cargado contra él y que había puesto en duda la versión de Ricardo Costa de que se pagaron comisiones por obras en la F-1 y que el presidente Camps y el vicepresidente Rambla conocían este ilegal sistema. Tras esto, Álvaro Pérez anunció que quería declarar de nuevo. Pero el contenido de su testimonio, en realidad, fue decepcionante. Aparte del baile de fechas y contradicciones, no concretó las acusaciones contra los entonces líderes del Partido Popular. Más allá de asegurar que hubo reuniones con Francisco Camps, Juan Cotino y Gerardo Camps. Pero no reveló ningún delito. Es más, desconocía si las empresas que participaron en el trazado, a las que les dieron la obra por «amistad», pagaron comisiones.

La juez y el abogado de Camps apretaron al Bigotes sobre este supuesto acceso a las declaraciones y Álvaro Pérez añadió que algunos periodistas también las tenían. La instructora, a través de una providencia, comunicó que remite la declaración al juzgado decano para que lo reparta a uno de los órganos de la ciudad para «depurar responsabilidades». Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos. De momento, se ignora contra quién o quiénes puede dirigirse la acción penal.

El abogado de Álvaro Pérez presenta un escrito porque sostiene que el acta de la declaración está incompleta

El Bigotes también ha movido fecha tras su comparecencia del jueves en la que incluso la jueza le reprochó que no estaba aportando ningún dato nuevo o relevante. Su letrado presentó ayer un escrito en el que insiste sobre la nulidad de esa comparecencia porque no se reflejó de manera fidedigna la declaración de Álvaro Pérez. Y esto pese a que el declarante la lee al final de su testimonio. El letrado sostiene que una vista de esa naturaleza debió grabarse como se hace en otros juzgados. Además, la Audiencia aún debe pronunciarse acerca de que este testigo, por su particular situación al tener otras causas pendientes, compareciera sin su abogado. La Fiscalía Anticorrupción, de hecho, se pronunció a favor de la asistencia letrada para evitar que su declaración pudiera perjudicarle en el resto de asuntos.