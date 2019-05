La jueza cita como investigado a Fuset por fraccionar contratos de Expojove El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset. / jesús signes Acuerda la declaración para el 17 de junio después de que la fiscalía examinara sendos informes de Intervención y de la Udef A. RALLO Valencia Viernes, 31 mayo 2019, 13:33

La jueza que dirige la investigación sobre el presunto fraccionamiento de contratos del área de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia ha acordado la declaración del concejal Pere Fuset, en calidad de investigado, por las contrataciones de Expojove. La titular del juzgado de instrucción número dos de Valencia lo cita como investigado y deberá prestar declaración el próximo día 17 de junio, sólo dos días después de la constitución de los ayuntamientos.

La decisión se produce después de que la fiscalía haya examinado los informes que la Intervención del consistorio y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) sobre las posibles irregularidades en las contrataciones que Fuset realizó para diferentes eventos de su departamento. La defensa de Fuset ha pedido el aplazamiento de la declaración como investigado alegando motivos personales, pero la juez deberá resolver ahora si acepta el retraso.

En concreto, el concejal deberá declarar por el fraccionamiento de contratos de dos ediciones de Expojove, pero también están cuestionados pagos de la Gran Fira 2016, la Batalla de Flores y la Cabalgata de reyes. En estos dos últimos eventos, las discrepancias se centran en el alquiler de las carrozas. La Intervención General del Ayuntamient, que cuestiona más de 500.000 euros en contratos, resolvió que en algunos de los expedientes analizados existiría una unidad funcional y operativa que aconsejaría su tramitación en un único procedimiento.

El fraccionamiento de contratos, no obstante, no es en sí mismo un delito. Se trata de una práctica en la Administración que consiste en dividir la adjudicación de un mismo servicio en varios contratos para evitar que el importe supere el límite de los contratos menores y el encargo deba salir a concurso. Los contratos menores de servicios no pueden superar los 15.000 euros, IVA aparte. Para que esta actuación administrativa -irregular, sin duda- adquiera el carácter delictivo tiene que existir un plus en la actuación del dirigente político.En este sentido, una circunstancia avalaría la defensa de Pere Fuset. Los agentes no han hallado vinculaciones entre los dirigentes de las principales empresas de la denuncia inicial y el partido político de Compromís. Las mercantiles supuestamente beneficiadas por la concejalía que dirige Fuset son Regesmit SLU; Mathena Producciones SL; Espectáculos AMB Producciones SL; y Enmovyment Cocop. Val.

La jueza requirió el pasado año la cuantía de los contratos menores adjudicados sin contrato público, así como la de los que sí se hicieron con concurso en el periodo comprendido entre enero de 2016 y mayo de 2018. La solicitud se completaba con el requerimiento al consistorio valenciano de copia de todos los informes en los que se hubiera realizado «observación complementaria» «por entender que podría haber un fraccionamiento de contratos».

El procedimiento arrancó a raíz de una denuncia del asesor del PP en el Ayuntamiento Luis Salom. El cargo popular ha distribuido por los juzgados valencianos una serie de irregularidades que afectarían a diferentes cargos públicos del Ayuntamiento de Valencia.