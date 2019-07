El PP irá al juez si no recibe el informe de la quita al medio del que Puig es accionista J. Monzó Los populares recurren la operación diseñada por el PSPV para que Illueca comparezca en Les Corts en vez del presidente BURGUERA VALENCIA. Jueves, 25 julio 2019, 00:48

El PP amenazó ayer con acudir a la Justicia si el Consell no le remite el expediente del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) sobre la quita de la deuda al Grupo Zeta, corporación vendedora del periódico 'Mediterráneo' en el que tiene acciones el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, antes del próximo martes, momento en que el tripartito ha maniobrado para que comparezca el director del IVF, Manuel Illueca, a través de la comisión de Economía de Les Corts, habilitada de manera extraordinaria a pesar de haber concluido el periodo de sesiones. La oposición reclama que sea Puig quien acuda a la Diputación Permanente, el órgano habilitado en julio en Les Corts para solventar la actividad fuera del periodo de sesiones, pero los socialistas consideran que no hay «urgencia».

«Si no atienden nuestro derechos, abriremos una vía jurídica apelando a los derechos fundamentales como diputados», indicó la portavoz adjunta del PP Eva Ortiz, quien señaló que esperan el expediente antes de la comparecencia de Illueca. La diputada popular señaló que no tienen inconveniente en que el responsable del IVF acuda a la Cámara, pero admiten que quieren «todavía más» que lo haga Puig, «el mayor interesado en esta operación». Ortiz anunció que su grupo parlamentario ha presentado en Les Corts un recurso de reposición para contar con toda la documentación para la quita de la deuda.

«Suponemos que esta petición será atendida y antes del día 30 tendremos la documentación, porque si no pensaremos que hay algo en el expediente que no quieren enseñar», declaró Ortiz, quien señaló que los populares han pedido otras comparecencias en esa comisión de Economía habilitada 'ex profeso' para la presencia de Illueca en Les Corts. Ortiz, que además es la presidenta de esa comisión, reclama que acuda la abogada de la Generalitat firmante del informe «que da cobertura a la explicación para que el presidente pudiera estar en el pleno del Consell que vota la modificación del IVF».

Los socialistas afirman que el director del IVF desvelará que «el único caso» está vinculado al PP

Ortiz resaltó que el PP ha presentado 42 solicitudes de documentación sobre el IVF y no les han entregado «nada». La dirigente popular aseguró que Puig «antes o después tendrá que comparecer» y «no se va a librar de dar explicaciones», al tiempo que consideró que «toda esta actitud opaca lo único que deja entrever es que algo quieren esconder». En este sentido, advirtió de que si no se atiende su recurso de reposición, se reservan las acciones mediante un recurso contencioso o ante el Tribunal Constitucional, e incluso si cuando tengan la documentación esta no aclara las «sospechas» que tienen, iniciarán las acciones judiciales «que corresponda».

El secretario de Organización del PSOE, José Muñoz, consideró que el PP «es opaco hasta en la oposición y teme» que el 30 de julio «quede en evidencia» que «el único caso que hay aquí» es «el caso PP-IVF, porque con la comparecencia de Illueca acabarán sus posibilidades de estirar las mentiras».