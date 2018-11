El juez prorroga la investigación del call center de Rus hasta mediados de julio El instructor se encuentra a la espera de recibir el informe de la UCO sobre la participación del suegro de Benavent en el cobro de mordidas A. RALLO Sábado, 3 noviembre 2018, 00:53

valencia. Las causas derivadas del caso Imelsa, lejos de cerrarse, cada vez se extienden más en el tiempo. Otra de las piezas que todavía sigue en el juzgado de Instrucción 18 de Valencia es la investigación del call center de la Diputación de Valencia, un servicio telefónico de atención a los particulares que supuestamente fue amañado y por el que se pagaron comisiones.

El juez, en un auto fechado la pasada semana, ha decidido prorrogar las pesquisas de acuerdo a la petición que realizó el pasado mes de junio -tres días antes de que venciera el plazo- el ministerio público. La causa ya fue declarada en su día compleja. Esta calificación permite alargar la instrucción de los seis meses ordinarios a 18. Pero una vez cumplido este periodo, tal y como ha sucedido en este supuesto, todavía se puede prorrogar por un plazo idéntico o por el que decida el juez. El instructor ha establecido la fecha del 15 de julio de 2019. La causa previsiblemente se cerrará ya después de las elecciones autonómicas y locales. Un destino que podría compartir con el resto de asuntos derivados de la macrooperación contra «la organización criminal», en palabras del fiscal, que lideraba Alfonso Rus.

La UCO está elaborando un informe sobre los pagos que supuestamente se produjeron entre la adjudicataria del centro telefónico (Servimun) y una firma vinculada al exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López. Las pesquisas de los agentes sirvieron para detectar relevantes transferencias de dinero de esta mercantil a la sociedad Técnicas Legales Administrativas, cuya administradora es María Concepción Torregrosa. Se da la llamativa circunstancia de que esta mujer es la hermana de la esposa de López Sánchez.

Técnicas Legales Administrativas, que no tuvo otro cliente que no fuera el call center, recibió durante los años que presta el servicio del call center (2013, 2014 y 2015) ingresos alrededor de 145.000 euros. Los agentes siempre han sospechado que este dinero no respondía a servicios reales sino al pago de comisiones. López, que también fue presidente de los empresarios de la Costera, mantenía una relación de amistad con Alfonso Rus.

El centro, adjudicado por más de dos millones de euros, no cumplió eficazmente su tarea. Al parecer, miles de llamadas dejaron de atenderse. Además, existe un informe de la consultoría PwC en el que detalla que la mercantil Servimun no estaba utilizando sus recursos y que, además, no formaba a los trabajadores. Algunos incluso fueron contratados antes de que la empresa resultara seleccionada.

Los agentes, en el último escrito presentado en el juzgado, solicitaron consultar la base de datos de la Seguridad Social para certificar qué personal tuvo la empresa que controlaba el suegro del exgerente de Imelsa. El instructor ya adelanta que las conclusiones de ese informe policial obligarán a la práctica de más diligencias. Quizá alguna citación de más personas investigadas por estos hechos. De ahí que establezca como fecha límite de la investigación el próximo 15 de julio. Hasta la fecha, el juzgado no ha cerrado ninguna de las causas en las que Alfonso Rus se encuentra como principal investigado.