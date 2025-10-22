Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El eurodiputado Alvise Pérez en una de sus declaraciones voluntarias en el Tribunal Supremo. EFE

El juez pide ayuda a Estados Unidos en la causa contra Alvise por el falso PCR de Illa

La Eurocámara inicia los trámite para analizar el primero de los suplicatorios pedidos por el Supremo para investigar formalmente al parlamentario

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:31

El magistrado instructor del Tribunal Supremo Javier Hernández ha acordado este miércoles librar una solicitud de cooperación internacional a Estados Unidos para recabar información de ... la red social 'X', antes conocida como Twitter, en el marco de la causa que instruye contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias en relación con la difusión de una prueba falsa de coronavirus (PCR) Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, durante la campaña a las elecciones en Cataluña en 2021.

