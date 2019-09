El juez mantiene las fechas del juicio de Torra que coincidirá con el debate de política general del Parlament Quim Torra. / EFE Torra presenta un recurso de recusación contra el juez que le juzgará sin su firma CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 10 septiembre 2019, 14:31

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha descartado este martes por la mañana a través de un auto modificar las fechas del juicio contra Quim Torra, fijado para los próximos 25 y 26 de septiembre. El TSJC ha desestimado el recurso de reposición del presidente de la Generalitat y, en consecuencia, ha confirmado la fecha del juicio contra el dirigente nacionalista, acusado de un delito de desobediencia por no retirar los lazos amarillos de las fachadas de la Generalitat. La defensa de Torra consideró «precipitado» el señalamiento de su juicio y presentó un recurso, que ha sido rechazado. El letrado de la Administración de Justicia del TSJC niega que en la causa se hayan vulnerado las reglas de procedimiento que regulan el señalamiento de vistas orales y el derecho del investigado a un proceso con todas las garantías, y estima que el modo de proceder del tribunal «en modo alguno ha afectado o limitado los derechos de la defensa».

El letrado de la Administración de Justicia del TSJC señala además que respecto a las dudas de si la fecha del juicio se ha dictado sin tener en consideración la condición de president de la Generalitat del investigado y si no se ha procurado no interferir en su agenda, «no cabe sino manifestar que al tiempo de dictarla, se consultó la agenda del Parlament que, en aquella fecha y aún hoy, para la semana del 23 al 29 de septiembre no tenía ni tiene programada ninguna actividad». «También es procedente hacer constar que junto con el escrito de recurso no se ha acompañado documentación alguna que justifique realizar una valoración distinta respecto del señalamiento efectuado», ha apuntado.

Desde JxCat, han subrayado que desde el 1 de julio se conoce el calendario del Parlament, que está publicado en el Diario oficial de la Generalitat y que, por tanto, el TSJC debería haberlo tenido en cuenta. De tal manera, que la junta de portavoces de la Cámara catalana ha mantenido para el 25 y el 26 de septiembre la celebración del debate de política general. Cs, PSC y PP han pedido que se aplace para que no interfiera en el juicio, pero los independentistas se han negado. El juicio, por tanto, se celebrará el mismo día que el debate de política general. Quim Torra amenazó el domingo pasado con no acudir al juicio. Esta mañana, en cambio, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha señalado que aún no ha tomado una decisión al respecto.

Tras advertir de que podría no presentarse en la sala de vistas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el día del juicio, los abogados de Torra presentaron el lunes pasado un recurso en el TSJC en el que solicitan la recusación del presidente del tribunal que juzgará al dirigente nacionalista los próximos 25 y 26 de septiembre. El argumento que esgrimen para apartar a Jesús María Barrientos, que además es presidente del TSJC, por su «flagrante falta de imparcialidad» para juzgar un caso como el de los lazos amarillos. El TSJC ha dado esta mañana a conocer que «abre pieza separada» para la tramitación del incidente de recusación contra Jesús Ma Barrientos Pacho y la magistrada Mercedes Armas Galve. Eso sí, pide a la defensa de Torra que subsane los defectos de forma contenidos en el los escrito de recusación. Entre otros, falta la firma de Quim Torra.