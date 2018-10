El juez imputa al líder de Som tras la querella por falsedad y abuso Jaume Hurtado, líder de Som Valencians. / lp Jaume Hurtado está llamado a declarar el próximo 14 de enero y los seis denunciantes tendrán que acudir al juzgado un día más tarde F. R. Sábado, 27 octubre 2018, 00:45

valencia. El magistrado del juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha citado a declarar en calidad de investigado al secretario general de Som Valencians, Jaume Hurtado, como consecuencia de la denuncia interpuesta por seis militantes del partido valencianista.

La querella se presentó el pasado 15 de octubre por los supuestos delitos de falsedad documental, abuso de autoridad y ocultación de información a los afiliados.

Los denunciantes señalaron que ni el propio Hurtado ni los miembros de la dirección del partido ignoraron y las comunicaciones realizadas sobre falsedad documental, abuso de autoridad y ocultación de datos.

El magistrado que ha abierto la instrucción del caso indicó ayer que, tras valorar los hechos denunciados y estimando que los mismos podrían ser constitutivos de un delito de los comprendidos en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «procede incoar diligencias previas al objeto de determinar la naturaleza y circunstancias del hecho y las personas que en él hayan participado».

Hurtado está citado por el juez el próximo 14 de enero y los seis denunciantes, un día después. Los que han presentado la querella contra Hurtado son Julián Vico, expresidente del Club Náutico de Valencia y participante en las elecciones primarias de ese partido sobre las que denunció irregularidades, Eduardo Roca y José Vilaseca, ambos tienen suspendida la militancia en Som Valencians, Aníbal Blas Pla, Luis Quilez y Amparo Lliso.

La denuncia interpuesta por esta media docena de militantes de Som solicitaba la inhabilitación cautelar de su secretario general, reelegido en el cargo el pasado domingo.

Se presentó como consecuencia de los escritos remitidos a la dirección del partido por ese grupo de militantes en los que se ponían de manifiesto la comisión de distintas irregularidades que se habrían cometido en el día a día de la gestión de la formación valencianista.

No es la primera ocasión en que Jaume Hurtado cobra protagonismo esta semana. Como desveló LAS PROVINCIAS, el referente del valencianismo es presidente, tesorero y secretario de 'Valencia Match', una sociedad anónima, creada en Panamá a finales de 2017, para mover dinero. La versión de Hurtado era que se abrió para poder trabajar en Panamá y recalcó que su hija, de hecho, nació en ese país. Hurtado es ingeniero. Panamá estaba en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea hasta el pasado mes de enero, que pasó a la lista gris. El caso conocido como los papeles de Panamá afloró numerosas fortunas que escondían su patrimonio tras sociedades opacas. «De momento, la empresa no ha podido trabajar», señaló Jaume Hurtado, que apuntó que en España no hay trabajo. «Está mal llevarse el dinero y esconderlo pero montar una empresa en otro país está muy bien. Y llevar el nombre de Valencia por todo el mundo, también», añadió el dirigente valencianista.