El juez aplaza la declaración de Rius: «No tengo ni idea de qué se me acusa»

Los propietarios de Somnis sí declararon ante el juez porque su abogado se personó en la sede judicial previamente para conocer la documentación de la instrucción. El letrado que defiende a al diputado de Compromís, Xavier Rius, sin embargo, no se anticipó, de modo que la declaración del portavoz de la coalición en la Diputación de Valencia se postergó porque el político investigado alega un desconocimiento absoluto de todo más allá de haber recibido la citación. Un asunto por el que se le ha preguntado en ruedas de prensa y en el pleno provincial hace ya meses. El juzgado fijará próximamente una fecha para que comparezca Rius. «No hay nada. Me comunicaron hace unas semanas que el PP se había querellado contra mí. Hoy me citaban para declarar. He buscado un abogado hace unos días y ahora el letrado se enterará de qué se me acusa y tendrá acceso al expediente. No tengo ni idea», señaló ayer el diputado de Compromís al salir de la Ciudad de la Justicia.

«Hemos pedido un aplazamiento porque no tengo ni idea. El juez había pedido algunas diligencias que estaban allí (en el juzgado). Se fijará una nueva fecha», explicó Rius, quien afirmó no saber «qué diligencias se han realizado desde el juzgado. Queremos saber exactamente de qué se me acusa, ver qué diligencias se han practicado para considerar si hay que aportar algún tipo de cosa porque a veces, interesadamente, alguno pide que se reclame esto o aquello pero no otras cosas, con el fin de generar sombras de duda. Quiero saber exactamente por qué se me acusa».