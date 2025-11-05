Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El juez aborta el intento de la Fiscalía de investigar al excomisionado de la dana por falsificar un título
El que fuera comisionado de la dana, José María Ángel. J. L. Bort

El juez aborta el intento de la Fiscalía de investigar al excomisionado de la dana por falsificar un título

El magistrado reitera que la falsedad está prescrita: «El hecho de que los efectos permanezcan en el tiempo no quiere decir que deje de ser un delito instantáneo»

A. G.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha desestimado el recurso de reforma formulado por la Fiscalía contra el sobreseimiento libre de la causa abierta ... a raíz de una denuncia contra el excomisionado del Gobierno para la Dana de Valencia, el socialista José María Ángel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

