Juan Ramón Adsuara: «Si queremos abrir una nueva etapa, hay que celebrar ya un congreso regional» VALENCIA. Sábado, 6 julio 2019

Juan Ramón Adsuara analiza los principales frentes que mantiene abiertos el PPCV.

-¿La lista de diputados provinciales del PPCV es la mejor posible?

-Lo es porque se ha elegido con el consenso de todos.

-¿Aunque no tenga mujeres?

-Aunque no las tenga. Hemos aplicado la democracia interna, no hemos impuesto a los diputados. Hemos dejado que los afiliados eligieran concejales y concejalas, que también han podido presentarse.

-¿Qué parte de culpa tiene Vicente Betoret, si tiene alguna, de que haya habido tanta confrontación en los partidos judiciales?

-No sé si tiene o no culpa. Pero el partido no está para estas tonterías. La mirada debe ponerse en 2023.

-¿La lista alternativa a la suya en Valencia la impulsó Betoret?

-Lo desconozco. Habría estado en su derecho. Sí que pienso que la (dirección) nacional debe dedicarse a la nacional, la regional a la regional, y dejarnos libertad a las bases, a concejales y concejalas.

-¿La decisión de que sea el portavoz del PP en la Diputación, de quién ha sido?

-Es una propuesta de Madrid. La gestora dijo que sí y luego el grupo provincial votará.

-Algún diputado, en privado, ya ha expresado su malestar por no haber podido pronunciarse sobre la propuesta.

-La propuesta es de Madrid. Si los diputados dicen el lunes que no quieren que sea el portavoz, no pasa nada.

-Al menos sería sorprendente, ¿no?

-Sorprendente sí, pero ningún trauma a nivel personal.

-¿Los asesores los nombran los diputados o la gestora?

-Según reglamento le corresponde al portavoz.

-Es el único alcalde del PP de una población de más de 20.000 habitantes en la provincia, es el presidente de la gestora, es el portavoz en la Diputación. ¿Optará a la presidencia provincial?

-Eso lo decidiré cuando se convoquen los congresos.

-¿Y de qué depende?

-De cómo se desarrolle la diputación y la gestora. Yo también creo en las bicefalias.

-¿A usted qué le atrae más?

-Aún no estoy en esa tesitura.

-¿Se encuentra cómodo con la definición de 'candidato cristiano'?

-Soy cristiano y nunca me arrepentiré de eso. Sí, me encuentro cómodo con esa definición.

-¿Carlos Mazón, Luis Barcala, María José Catalá o Juan Ramón Adsuara representan el nuevo PP de Pablo Casado en la Comunitat?

-Representan un nuevo PP. El problema no son los nombres, sino cuál es la misión del nuevo PP. Estos hombres y mujeres tienen qué saber de qué hilo tirar de esta región para cambiar al PP.

-¿Y cuál ha sido el problema? ¿Dedicarse demasiado a debates orgánicos y poco a hacer oposición?

-Es un problema sociológico. El partido no entiende a la sociedad. En 2015 la corrupción nos pasó factura, y en 2019 hemos vuelto a peder apoyos. El último CIS sitúa a Cs por delante del PP. La sociedad va muy por delante de los principios y la forma de trabajar del PP.

-¿Y eso pasa sólo en el PPCV?

-En todo el PP.

-¿Se ha sentido arropado estas semanas por Isabel Bonig?

-Siempre me he sentido arropado por mis compañeros.

-En su opinión, ¿el congreso provincial de Valencia cuándo debería celebrarse?

-Antes de final de año. 2020 tiene que marcar una nueva era.

-Hay quien piensa que el PPCV necesita un cierto descanso después de las últimas citas electorales y los líos orgánicos.

-Creo que están equivocados.

-¿Y adelantar el congreso regional?

-Si queremos abrir una nueva etapa en el partido, todos los congresos deberían celebrarse en 2019.

-¿También el nacional?

-El nacional acaba de celebrarse.

-Bonig es el presente del PP valenciano. ¿Tiene que ser el futuro?

-De momento lo tiene que ser.

-¿Pese al resultado electoral, con 12 escaños menos?

-Pese al resultado. Isabel ha hecho un gran esfuerzo. Y esos 12 escaños menos, ¿se pueden achacar directamente a un líder? Se podrían achacar al grupo de Les Corts por no haber hecho política.

-¿La culpa del descalabro del PP tiene que ver con no haber sabido modular su relación con Vox?

-También. Pero eso lo decide la Junta Directiva Nacional, no Pablo Casado. Una Junta en la que también están Cuca Gamarra, Javier Maroto, Teo García, González Pons...

-¿El PP ha abusado de querer parecerse a Vox?

-El PP se ha equivocado de estrategia al plantear la campaña.

-¿Con un mensaje demasiado duro?

-Es que nosotros tenemos que virar a todo lo contrario. Nosotros somos el centro moderado, ni siquiera tenemos que ser la derecha.

-Eso es parecerse a Cs.

-Cs nos ha copiado el modelo y encima nos ha pasado por delante. Porque estábamos anclados en las mayorías, en el jijijajá, repartiéndonos puestos y cómodos en las mayorías. y no hemos pensado hacia dónde iba el futuro.