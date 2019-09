Joan Ribó recomienda a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias «tener la lengua contenida» Joan Ribó. / Efe El alcalde de Valencia y coportavoz de Compromís piensa que tras las elecciones la situación «va a estar aproximadamente igual» y que los partidos se tendrán que sentar a negociar EFE VALENCIA Domingo, 29 septiembre 2019, 11:28

El alcalde de Valencia y coportavoz de Compromís, Joan Ribó, piensa que tras las elecciones la situación «va a estar aproximadamente igual», por lo que recomienda a los líderes de PSOE, Pedro Sánchez, y Podemos, Pablo Iglesias, «tener la lengua contenida» para no perjudicar «las negociaciones de mañana».

El alcalde se ha expresado en estos términos durante los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia, donde ha manifestado su opinión de que la nueva cita electoral no variará demasiado el panorama político y de nuevo puede ser necesario llegar a acuerdos para conformar un gobierno, por lo que tanto Sánchez como Iglesias deberían abstenerse de decir cosas que pudieran perjudicar esa posible negociación.

«Soy de los que piensa que al día siguiente -de las elecciones- vamos a estar aproximadamente igual», ha insistido y ha advertido que para tener éxito en las negociaciones «el primer consejo es querer llegar a un acuerdo y, el segundo, querer llegar a un acuerdo», ya que en su opinión hasta ahora había «alguien que no quería llegar a un acuerdo».

«Si quieres llegar a un acuerdo tienes que empezar por hacer unos programas comunes, primero el qué, después el cómo y después el quién, no al revés», apunta.

Además, ha incidido en la importancia de «tener la lengua contenida», ya que «lo que dices hoy te puede perjudicar las negociaciones de mañana» y «hay frases estos últimos días que no ayudan».

Ribó ha indicado que en una negociación «hay altos y bajos» como los que vivió con su socio de gobierno, PSPV, a la hora de conformar y acordar un gobierno, aunque asegura que «no» se le «pasó por la cabeza» la posibilidad «legal» de gobernar en solitario.

«A mí me gusta jugar al ajedrez, soy mal jugador, pero tienes que ver siempre las posibilidades de la partida, el movimiento siguiente. No se me pasó por la cabeza pero existía. Es una posibilidad legal pero yo creo que lo solucionamos adecuadamente», ha asegurado.

A su juicio, su gobierno en coalición con los socialista «está funcionando bien y hasta me atrevería a decir que mejor que en la pasada legislatura, en el sentido de las relaciones. Estoy muy contento».

Respecto a si vería a Compromís gobernando en solitario en la Comunitat, ha asegurado que él siempre quiere que su coalición tenga el máximo apoyo pero prefiere un gobierno en coalición.

«A mí no me gusta un gobierno en solitario -ha dicho-, prefiero uno en coalición porque, quieras o no, siempre te autorregulas», y aunque parezca que «son más lentos y cuesta más ponerse de acuerdo, funcionan mejor».

Ha recordado que esta será su última legislatura y, sobre si su compañera de Compromís y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, sería una buena heredera, ha apuntado que tiene «unas capacidades muy grandes y podría ser una buena candidata al Ayuntamiento como lo ha sido a presidenta de la Generalitat» pero «no se lo que quiere hacer ella» y es «muy pronto para hablar de eso».