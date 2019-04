Joan Baldoví: «El Gobierno de Sánchez ha sido decepcionante para los valencianos» El principal dirigente de Compromís en Madrid condiciona su apoyo a la aprobación de un nuevo modelo de financiación y dice que negoció medidas compensatorias en el debate de los presupuestos ARTURO CERVELLERA VALENCIA. Martes, 16 abril 2019, 01:42

Joan Baldoví, cabeza de lista de Compromís en la provincia de Valencia y una de las caras más visibles de la formación, afronta unas elecciones generales en las que su proyecto se presentará sin Podemos. Pese a ello, tiene la esperanza de que el tándem que forma con Mónica Oltra pueda desautorizar a las encuestas que pronostican una menor representación que la actual.

-¿El Gobierno de Pedro Sánchez ha estado a la altura?

-El Gobierno socialista ha apuntado algunas cosas en decretos sociales que mejoraban pero eso no quita que, respecto a los valencianos, ha sido bastante decepcionante en dos grandes temas como son el sistema de financiación y la condonación de la deuda de la Marina. Además, se podría haber ido mucho más allá si se hubieran abordado debates como la reforma laboral o la ley mordaza. En todos estos temas el Gobierno socialista no ha estado a la altura.

-¿Y qué papel ha jugado Compromís estos meses?

-En los seis últimos decretos sociales se ha visto que Compromís era decisivo para aprobarlos. Sin nuestro apoyo no habrían salido adelante y al ganar peso también hemos situado debates valencianos que en Madrid no se habían escuchado nunca. Hemos trabajado mucho por el tema de la naranja, donde conseguimos un respaldo unánime, y también por la financiación, que aunque no tengamos un nuevo modelo, sí que se ha logrado que tanto el Gobierno de Rajoy como el de Sánchez admitan en público que los valencianos estamos mal financiados y necesitamos una solución.

-¿Le gustaron a Compromís los presupuestos del PSOE?

-Creemos que estas cuentas era notablemente mejores que las que tenemos ahora por culpa del PP y Cs. Nos acercaban más a unas inversiones justas como las que se reflejan en el Estatut y lo que estuvimos negociando hasta cuatro días antes de que los presupuestos naufragasen por las enmiendas a la totalidad era una compensación para la infrafinanciación. Por lo tanto, eran mejores pero podían mejorar.

-Compromís no ha reeditado su alianza con Podemos. ¿Por qué?

-Igual que en su momento yo fui partidario de acudir con Podemos porque multiplicaba, ahora, tras cuatro años en los que Compromís ha tenido su vida propia en el Congreso, la coyuntura ha cambiado. Entendemos que el elector busca opciones más nítidas y hay un votante que quiere opciones claramente valencianas. El resultado de los dos por separado será mejor que si hubiéramos reeditado una candidatura conjunta.

-¿Que se hayan adelantado las elecciones autonómicas para que coincidan con las generales perjudica a Compromís?

- Cuando convocó elecciones, Ximo Puig fue más el líder del PSPV que presidente de la Generalitat. Es obvio que la decisión no nos gustó pero la contrariedad nos duró unas horas porque también nos impulsó para ponernos a trabajar. Esta campaña, pese a estar muy centrada en sismologías, tendrá la virtud de enseñar que Compromís puede ser útil en Madrid para ese Gobierno pero también para un futuro Botànic aquí.

-Compromís llegó a decir que habría que haber apoyado a Sánchez cuando llegó a un pacto con Ciudadanos. ¿Estaría dispuesto a respaldar ahora un acuerdo así?

-El tiempo nos ha dado la razón porque desde siempre apostamos por la alianza de la moción de censura. Nuestra prioridad es un pacto progresista como el que ha aprobado medidas de tipo social. Pero he de decir que nosotros nunca cerramos ninguna puerta y es necesario recordar que fuimos los únicos que nos sentamos a negociar con el PSOE y Ciudadanos. Nos sentaremos con quien nos llame aunque nuestra primera opción es conocida.

-¿Se plantea Compromís entrar en un futuro Gobierno nacional?

-Yo no descartaría ninguna posibilidad. Los partidos nos presentamos a las elecciones para gobernar y es desde el Ejecutivo donde se pueden cambiar las cosas. Lo hemos visto aquí y por tanto no se descarta.

-¿Tendremos modelo de financiación la próxima legislatura?

-Si la gobernabilidad de este país depende de Compromís tendremos un nuevo modelo de financiación y sino seremos la gota malaya que no parará hasta que tengamos un nuevo modelo que sea justo.