El jefe del Consell espera que no haya un adelanto de las elecciones generales Puig admite la «precariedad en el ámbito legislativo» del Gobierno de Sánchez, pero cree que pese a ello «se está avanzando» EFE Martes, 18 septiembre 2018, 00:26

valencia. El president de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó ayer que le gustaría que «no hubiera una convocatoria rápida de elecciones» en España, sino que hubiera «estabilidad», porque eso, sostuvo, «nos ayudaría a todos».

Puig se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el inicio de curso académico de la Universitat de València, preguntado por las afirmaciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de que no descarta que pueda haber elecciones generales este mismo año

«La convocatoria de elecciones nunca se puede descartar, y sobre todo en situaciones como las que vive el Gobierno de España, una situación de una cierta precariedad en el ámbito del legislativo», admitió Puig, quien añadió que, así y todo, cada semana se aprueban decretos leyes y «se está avanzando».

No obstante, Puig admitió que le gustaría que no hubiera una convocatoria «rápida» de elecciones, pues tanto la Generalitat como los Ayuntamientos han vivido los tres últimos años «de una manera muy complicada», porque no han tenido «interlocutor realmente en el Gobierno de España».

El presidente de la Generalitat agregó que, entre las elecciones «reiteradas» y después un Gobierno de España que «no atendía» a los intereses de la Comunitat Valenciana, «la verdad» es que han sufrido una «orfandad».

«Ahora que por lo menos hay una buena comunicación, nos gustaría que de la comunicación pasáramos a asentar algunos de los hechos definitivos para cambiar el paradigma de relación entre el Gobierno de España y la Generalitat», señaló el president.

El propio jefe del Consell ha coqueteado durante los últimos meses con la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas. La posibilidad se desinfló tras la moción de censura de Sánchez a Rajoy.

Preguntado sobre las noticias que apuntan a que la negociación de los Presupuestos del Estado con Podemos están estancadas, Puig consideró que «hay una base de acuerdo con Podemos importante».