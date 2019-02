La jefa de la unidad camufla que hubo advertencias sobre anomalías en la contratación Cerdà admite que Vidal pidió ajustarse a la ley pero no que había un escrito que cuestionaba el proceso anterior H. E. Domingo, 3 febrero 2019, 01:11

La jefa de la unidad de Normalització Lingüística del área de Cultura de la Diputación de Valencia, Inmaculada Cerdà, señaló al final del informe que realizó el pasado 26 de octubre sobre el fraccionamiento de contratos del plan de asistencia lingüística que no existía ninguna advertencia desfavorable u objeciones esenciales por parte de la Intervención. Cerdà, en ese dosier, en ningún caso alude al documento firmado por el jefe del Servicio de Promoción Cultural en el que advierte de que en sólo unas semanas ha detectado «anomalías» en el funcionamiento administrativo del departamento.

El informe de Josep Joan Vidal, que es uno de los históricos del Bloc, uno de los partidos que forman Compromís y al que pertenece Xavier Rius, se puede catalogar como amable ya que no entra a un cuerpo a cuerpo en la forma de contratación del área de Cultura. Desde una redacción suave, Vidal no habla de ilegalidades pero sí que realiza un circunloquio para destacar que no se sigue a rajatabla el articulado de la Ley de Contratos del Sector Público. Cerdà no hace ni mención a este documento. Rius está investigado en dos causas y el próximo 13 de marzo tiene que volver a declarar por la impresión de unos catálogos del MuVIM antes de que el servicio fuera adjudicado.