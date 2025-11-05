Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Madrid es Madrid

Las direcciones nacionales de los partidos siempre intervienen en el día a día de sus formaciones regionales. En todos los casos. Y los que no las tienen, allí pierden su autonomismo

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

Las direcciones nacionales de PP y Vox han sentado las bases, y además lo han hecho públicamente, de las negociaciones entre ambos partidos para llegar ... a un acuerdo para proponer nuevo president de la Generalitat. Una llamada del líder nacional del PP; Alberto Núñez Feijóo, al de Vox, Santiago Abascal, formalizó el inicio de unos contactos que en realidad, ni empezaron ayer ni se limitan al juego de declaraciones y mensajes que dirigentes de uno y otro partido se lanzan a través de los medios de comunicación.

