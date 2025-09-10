Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Bonoloto del martes reparte tres premios de 52.579,02 euros
Muñoz interviene en presencia de Mazón. Irene Marsilla

La izquierda critica que Mazón va a Les Corts 81 días después... cuatro más que Puig en 2022

PSPV y Compromís califican de «anomalía» el tiempo que pasará el jefe del Consell sin comparecer en el parlamento, más de dos meses y medio, al igual que el presidente socialista

Burguera

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:47

La política siempre da motivos para echarse las manos a la cabeza y gritar: «!Escándalo¡». Solo hay que esperar. La izquierda mostró ayer su malestar ... y sorpresa por el calendario parlamentario aprobado por la mayoría del bloque de la derecha en Les Corts. En virtud de esa hoja de ruta de actividad parlamentaria, desde la última comparecencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el parlamento, el pasado 4 de julio, hasta la próxima, el próximo 23 de julio con motivo de la celebración del debate de política general sobre el estado de la Comunitat, habrán pasado 81 días. ¿Mucho o poco? Las comparaciones son odiosas y las valoraciones siempre son de parte. En este caso, 81 días son 4 más que los 77 que transcurrieron entre que el anterior presidente, el socialista Ximo Puig, compareció el 25 de noviembre de 2021, y la siguiente ocasión, el 10 de febrero del año siguiente. Por aquel entonces, los socialistas lo consideraron de lo más normal mientras que los popularse se echaron las manos a la cabeza y bautizaban al jefe del Consell del Botánico como 'Ximo Fuig', por considerar que huía, actitud que ahora la izquierda le achaca a Mazón.

Espacios grises

