La izquierda critica que Mazón va a Les Corts 81 días después... cuatro más que Puig en 2022 PSPV y Compromís califican de «anomalía» el tiempo que pasará el jefe del Consell sin comparecer en el parlamento, más de dos meses y medio, al igual que el presidente socialista

La política siempre da motivos para echarse las manos a la cabeza y gritar: «!Escándalo¡». Solo hay que esperar. La izquierda mostró ayer su malestar ... y sorpresa por el calendario parlamentario aprobado por la mayoría del bloque de la derecha en Les Corts. En virtud de esa hoja de ruta de actividad parlamentaria, desde la última comparecencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el parlamento, el pasado 4 de julio, hasta la próxima, el próximo 23 de julio con motivo de la celebración del debate de política general sobre el estado de la Comunitat, habrán pasado 81 días. ¿Mucho o poco? Las comparaciones son odiosas y las valoraciones siempre son de parte. En este caso, 81 días son 4 más que los 77 que transcurrieron entre que el anterior presidente, el socialista Ximo Puig, compareció el 25 de noviembre de 2021, y la siguiente ocasión, el 10 de febrero del año siguiente. Por aquel entonces, los socialistas lo consideraron de lo más normal mientras que los popularse se echaron las manos a la cabeza y bautizaban al jefe del Consell del Botánico como 'Ximo Fuig', por considerar que huía, actitud que ahora la izquierda le achaca a Mazón.

El debate se celebrará del 23 al 25 de septiembre en Les Corts, que abrirá Mazón, el segundo para el jefe del Consell y primero tras la dana. Desde el PSPV se considera que lo lógico es que el debate se produjese del 16 al 18 de septiembre y se lanza la teoría conspiraonica de que se ha producido un retraso de fechas ante la aparición de la carta de la periodista Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón el día de la dana. Para el síndic socialista, José Muñoz, el calendario aprobado por PP y Vox ahonda en la «anomalía democrática» de Carlos Mazón, quien vive «absolutamente condicionado por los efectos» de la dana y «sigue anclado en el 29 de octubre» del pasado año, el día de la tragedia. Para el portavoz del PSPV, el nuevo periodo de sesiones está «condicionado por la necesidad de supervivencia» del jefe del Consell, que hace «casi tres meses» que no va a Les Corts. Desde Compromís, Joan Baldoví ha avanzado que la «primera propuesta» de su grupo en el debate será exigir a Carlos Mazón que «de una vez por todas» presente su dimisión, e hizo hincapié en la «anomalía» que supone que el president de la Generalitat «no pise estas Corts desde hace 83 días», un recuento con dos días de más.

